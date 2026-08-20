एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold- Silver Price Today 20 August 2026: कल यानी 19 अगस्त को सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद से ही आम आदमी की परेशानी बढ़ रही थी. लेकिन आज राहत की खबर मिली है. आज सोना और चांदी की कीमत कम हुई है. अब आपके शहर में सोना और चांदी आज किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से पढ़कर जान सकते हैं.

कितना सस्ता हुआ सोना?

कल जो सोना 1,58,800 रुपए पर था, आज वहीं 800 रुपये घटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, सोना लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 4,361.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 63.33 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर है.

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शहर अनुसार, सोने की रेट लिस्ट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 1,58,000 मुंबई 1,58,000 कोलकाता 1,58,000 चेन्नई 1,58,000 पटना 1,58,000 लखनऊ 1,58,000 अयोध्या 1,58,000 कानपुर 1,58,000 मेरठ 1,58,000 गाजियाबाद 1,58,000 नोएडा 1,58,000 गुरुग्राम 1,58,000 जयपुर 1,58,000 लुधियाना 1,58,000 गुवाहाटी 1,58,000 इंदौर 1,58,000 अहमदाबाद 1,58,000 सूरत 1,58,000 वडोदरा 1,58,000 पुणे 1,58,000 नागपुर 1,58,000 चंडीगढ़ 1,58,000 नासिक 1,58,000 बैंगलोर 1,58,000 भुवनेश्वर 1,58,000 रायपुर 1,58,000 हैदराबाद 1,58,000

कितनी सस्ती हुई चांदी?

सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है. आज चांदी 5,730 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया है.

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शहर अनुसार, चांदी की रेट लिस्ट-

क्यों सस्ता हुआ सोना?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. भारत में सोने की घरेलू मांग में आई कमजोरी, वायदा बाजार में ट्रेडर्स द्वारा पोजीशन घटाने और घरेलू बाजार में पुराने सोने की रिकॉर्ड बिकवाली के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में सोना अधिक सस्ता हुआ है.