एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट
Gold- Silver Price: आज सोना और चांदी काफी ज्यादा सस्ता हुआ है. आपके शहर में आज ये किस रेट पर मिल रही हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं.
Gold- Silver Price Today 20 August 2026: कल यानी 19 अगस्त को सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद से ही आम आदमी की परेशानी बढ़ रही थी. लेकिन आज राहत की खबर मिली है. आज सोना और चांदी की कीमत कम हुई है. अब आपके शहर में सोना और चांदी आज किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से पढ़कर जान सकते हैं.
कितना सस्ता हुआ सोना?
कल जो सोना 1,58,800 रुपए पर था, आज वहीं 800 रुपये घटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, सोना लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 4,361.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 63.33 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर है.
गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, आपके शहर में कितनी है कीमत?
शहर अनुसार, सोने की रेट लिस्ट-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|1,58,000
|मुंबई
|1,58,000
|कोलकाता
|1,58,000
|चेन्नई
|1,58,000
|पटना
|1,58,000
|लखनऊ
|1,58,000
|अयोध्या
|1,58,000
|कानपुर
|1,58,000
|मेरठ
|1,58,000
|गाजियाबाद
|1,58,000
|नोएडा
|1,58,000
|गुरुग्राम
|1,58,000
|जयपुर
|1,58,000
|लुधियाना
|1,58,000
|गुवाहाटी
|1,58,000
|इंदौर
|1,58,000
|अहमदाबाद
|1,58,000
|सूरत
|1,58,000
|वडोदरा
|1,58,000
|पुणे
|1,58,000
|नागपुर
|1,58,000
|चंडीगढ़
|1,58,000
|नासिक
|1,58,000
|बैंगलोर
|1,58,000
|भुवनेश्वर
|1,58,000
|रायपुर
|1,58,000
|हैदराबाद
|1,58,000
कितनी सस्ती हुई चांदी?
सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है. आज चांदी 5,730 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया है.
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शहर अनुसार, चांदी की रेट लिस्ट-
|शहर
|चांदी का भाव (1 किलोग्राम)
|दिल्ली
|2,35,000
|मुंबई
|2,35,000
|कोलकाता
|2,35,000
|चेन्नई
|2,35,000
|पटना
|2,35,000
|लखनऊ
|2,35,000
|अयोध्या
|2,35,000
|कानपुर
|2,35,000
|मेरठ
|2,35,000
|गाजियाबाद
|2,35,000
|नोएडा
|2,35,000
|गुरुग्राम
|2,35,000
|जयपुर
|2,35,000
|लुधियाना
|2,35,000
|गुवाहाटी
|2,35,000
|इंदौर
|2,35,000
|अहमदाबाद
|2,35,000
|सूरत
|2,35,000
|वडोदरा
|2,35,000
|पुणे
|2,35,000
|नागपुर
|2,35,000
|चंडीगढ़
|2,35,000
|नासिक
|2,35,000
|बैंगलोर
|2,35,000
|भुवनेश्वर
|2,35,000
|रायपुर
|2,35,000
|हैदराबाद
|2,35,000
क्यों सस्ता हुआ सोना?
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. भारत में सोने की घरेलू मांग में आई कमजोरी, वायदा बाजार में ट्रेडर्स द्वारा पोजीशन घटाने और घरेलू बाजार में पुराने सोने की रिकॉर्ड बिकवाली के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में सोना अधिक सस्ता हुआ है.