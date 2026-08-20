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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold- Silver Price: आज सोना और चांदी काफी ज्यादा सस्ता हुआ है. आपके शहर में आज ये किस रेट पर मिल रही हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Aug 2026 08:54 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 20 August 2026: कल यानी 19 अगस्त को सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद से ही आम आदमी की परेशानी बढ़ रही थी. लेकिन आज राहत की खबर मिली है. आज सोना और चांदी की कीमत कम हुई है. अब आपके शहर में सोना और चांदी आज किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से पढ़कर जान सकते हैं. 

कितना सस्ता हुआ सोना?

कल जो सोना 1,58,800 रुपए पर था, आज वहीं 800 रुपये घटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, सोना लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 4,361.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 63.33 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर है. 

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शहर अनुसार, सोने की रेट लिस्ट- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 1,58,000
मुंबई 1,58,000
कोलकाता 1,58,000
चेन्नई 1,58,000
पटना 1,58,000
लखनऊ 1,58,000
अयोध्या 1,58,000
कानपुर 1,58,000
मेरठ 1,58,000
गाजियाबाद 1,58,000
नोएडा 1,58,000
गुरुग्राम 1,58,000
जयपुर 1,58,000
लुधियाना 1,58,000
गुवाहाटी 1,58,000
इंदौर 1,58,000
अहमदाबाद 1,58,000
सूरत 1,58,000
वडोदरा 1,58,000
पुणे 1,58,000
नागपुर 1,58,000
चंडीगढ़ 1,58,000
नासिक 1,58,000
बैंगलोर 1,58,000
भुवनेश्वर 1,58,000
रायपुर 1,58,000
हैदराबाद 1,58,000

कितनी सस्ती हुई चांदी?

सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है. आज चांदी 5,730 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया है. 

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शहर अनुसार, चांदी की रेट लिस्ट-

शहर चांदी का भाव (1 किलोग्राम)
दिल्ली 2,35,000
मुंबई 2,35,000
कोलकाता 2,35,000
चेन्नई 2,35,000
पटना 2,35,000
लखनऊ 2,35,000
अयोध्या 2,35,000
कानपुर 2,35,000
मेरठ 2,35,000
गाजियाबाद 2,35,000
नोएडा 2,35,000
गुरुग्राम 2,35,000
जयपुर 2,35,000
लुधियाना 2,35,000
गुवाहाटी 2,35,000
इंदौर 2,35,000
अहमदाबाद 2,35,000
सूरत 2,35,000
वडोदरा 2,35,000
पुणे 2,35,000
नागपुर 2,35,000
चंडीगढ़ 2,35,000
नासिक 2,35,000
बैंगलोर 2,35,000
भुवनेश्वर 2,35,000
रायपुर 2,35,000
हैदराबाद 2,35,000

क्यों सस्ता हुआ सोना?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. भारत में सोने की घरेलू मांग में आई कमजोरी, वायदा बाजार में ट्रेडर्स द्वारा पोजीशन घटाने और घरेलू बाजार में पुराने सोने की रिकॉर्ड बिकवाली के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में सोना अधिक सस्ता हुआ है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Price MCX
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