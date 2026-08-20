20 अगस्त को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
Petrol- Diesel Price: आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कुछ बदलाव है या नहीं, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां पेट्रोल और डीजल की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
Petrol- Diesel Price 20 August 2026: आज सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले रेट लिस्ट के बारे में जान लेना चाहिए. आज यानी 20 अगस्त को ईंधन के दाम में कोई बदलाव है या फिर आज भी रेट पुराने वाले ही हैं. इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में डिटेल में बताया गया है. साथ ही पूरी लिस्ट भी दी गई है.
शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-
|शहर का नाम
|पेट्रोल के दाम
|दिल्ली
|102.12 रुपये प्रति लीटर
|कोलकाता
|113.43 रुपये प्रति लीटर
|मुंबई
|111.12 रुपये प्रति लीटर
|चेन्नई
|107.75 रुपये प्रति लीटर
|हैदराबाद
|115.69 रुपये प्रति लीटर
|बेंगलुरु
|110.93 रुपये प्रति लीटर
|चंढ़ीगढ़
|101.54 रुपये प्रति लीटर
|जयपुर
|112.56 रुपये प्रति लीटर
|हैदराबाद
|115.69 रुपये प्रति लीटर
|असम
|106.59 रुपये प्रति लीटर
|पंजाब
|105.72 रुपये प्रति लीटर
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शहर अनुसार, डीजल के दाम-
|शहर का नाम
|डीजल के दाम
|दिल्ली
|95.20 रुपये प्रति लीटर
|कोलकाता
|99.78 रुपये प्रति लीटर
|मुंबई
|97.78 रुपये प्रति लीटर
|चेन्नई
|99.57 रुपये प्रति लीटर
|हैदराबाद
|103.82 रुपये प्रति लीटर
|बेंगलुरु
|98.79 रुपये प्रति लीटर
|चंढ़ीगढ़
|89.47 रुपये प्रति लीटर
|जयपुर
|97.78 रुपये प्रति लीटर
|हैदराबाद
|103.82 रुपये प्रति लीटर
|असम
|98.05 रुपये प्रति लीटर
|पंजाब
|95.63 रुपये प्रति लीटर
गाड़ी में कितना पेट्रोल और डीजल भरवाना चाहिए?
वैसे तो अच्छी माइलेज के लिए हमेशा गाड़ी की टैंक को फुल रखना चाहिए. लेकिन अगर टैंक को फुल नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपनी गाड़ी में कम से कम फ्यूल टैंक को आधा या एक चौथाई से ऊपर रखना चाहिए. फुल टैंक रखने से टैंक में हवा नहीं जमती है और फ्यूल पंप भी ठंडा रहता है. बता दें कि फ्यूल मीटर 0 दिखाने पर भी गाड़ी में 4 से 7 लीटर रिजर्व ईंधन बचता है, लेकिन कभी भी गाड़ी को उस लिमिट तक नहीं लेकर जाना चाहिए.