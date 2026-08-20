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हिंदी न्यूज़बिजनेस20 अगस्त को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

20 अगस्त को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

Petrol- Diesel Price: आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कुछ बदलाव है या नहीं, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां पेट्रोल और डीजल की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Aug 2026 06:28 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price 20 August 2026: आज सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले रेट लिस्ट के बारे में जान लेना चाहिए. आज यानी 20 अगस्त को ईंधन के दाम में कोई बदलाव है या फिर आज भी रेट पुराने वाले ही हैं. इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में डिटेल में बताया गया है. साथ ही पूरी लिस्ट भी दी गई है. 

शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-

शहर का नाम पेट्रोल के दाम 
दिल्ली 102.12 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता 113.43 रुपये प्रति लीटर
मुंबई 111.12 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई 107.75 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 115.69 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु 110.93 रुपये प्रति लीटर
चंढ़ीगढ़ 101.54 रुपये प्रति लीटर
जयपुर 112.56 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 115.69 रुपये प्रति लीटर
असम 106.59 रुपये प्रति लीटर
पंजाब 105.72 रुपये प्रति लीटर

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शहर अनुसार, डीजल के दाम- 

शहर का नाम डीजल के दाम 
दिल्ली 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबई 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 103.82 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु 98.79 रुपये प्रति लीटर
चंढ़ीगढ़ 89.47 रुपये प्रति लीटर
जयपुर 97.78 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 103.82 रुपये प्रति लीटर
असम 98.05 रुपये प्रति लीटर
पंजाब 95.63 रुपये प्रति लीटर

गाड़ी में कितना पेट्रोल और डीजल भरवाना चाहिए? 

वैसे तो अच्छी माइलेज के लिए हमेशा गाड़ी की टैंक को फुल रखना चाहिए. लेकिन अगर टैंक को फुल नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपनी गाड़ी में कम से कम फ्यूल टैंक को आधा या एक चौथाई से ऊपर रखना चाहिए. फुल टैंक रखने से टैंक में हवा नहीं जमती है और फ्यूल पंप भी ठंडा रहता है. बता दें कि फ्यूल मीटर 0 दिखाने पर भी गाड़ी में 4 से 7 लीटर रिजर्व ईंधन बचता है, लेकिन कभी भी गाड़ी को उस लिमिट तक नहीं लेकर जाना चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Aug 2026 06:28 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
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