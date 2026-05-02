सप्लाई संकट और बढ़ता भाव... महंगाई से वेंडरों के सामने आजीविका का संकट, ग्राहकों ने भी फेरा मुंह

Commercial LPG Price Hike: यूएस- ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से तेल और एलपीजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखी गई. जिससे होटल इंडस्ट्री से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक सभी लोग परेशान हो रहे हैं. खासकर वो लोग जो खाना बनाने के लिए पूरी तरह से गैस पर निर्भर हैं. एलपीजी की बढ़ती लागत के कारण लोगों को अपना कारोबार चलाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है.

क्या बोले दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली के कई स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि गैस खरीदना मुश्किल हो रहा है और इतना ही नहीं इसकी वजह से ग्राहकों की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है. जिसके चलते कई लोगों को अपना काम बंद करना पड़ रहा है, तो कई लोगों घरेलू सिलेंडर और अंगीठी से काम चलाने पर मजबूर हैं.

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एक वेंडर ने बताया कि, उसने दो हफ्ते पहले ही कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से अपना स्टॉल बंद कर दिया था, अब वो कोयले से अपने बिजनेस को चलाने पर मजबूर है. वेंडर का कहना है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है.

ग्राहकों ने भी फेरा मुंह

इस महंगाई ने जहां वेंडर्स के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, तो वहीं अब ग्राहकों ने भी उनका मुंह फेर दिया है. कई वेंडर्स जिनका पूरा परिवार इसी पर डिपेंड करता है, ऐसे में उन्हें काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब पर भी खर्च का बोझ बढ़ रहा है. जिसके चलते वो भी बाहर खाने से बच ही रहे हैं.

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बता दें कि हाल ही में शुक्रवार को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 993 रुपये की वृद्धि हुई है. जिसके बाद इसकी कीमत दिल्ली में 3071.5 रुपये हो गई है. तो वहीं 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर में भी 261 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी कीमत 810.5 रुपये हो गई है.

