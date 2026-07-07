Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वॉटरवेज लीजर के शेयर लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लगा.

डिस्काउंट पर लिस्टिंग के बाद 800 रुपये के करीब रिकवर.

कंपनी 10 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी.

Share Market News: Cordelia Cruises की ऑपरेटन कंपनी Waterways Leisure Tourism के शेयर इन दिनों बाजार में धूम मचा रहे हैं. शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद लगातार दो दिनों तक यह 10% के अपर सर्किट को टच करने में कामयाब रहा.

सोमवार शाम एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि शुक्रवार, 10 जुलाई को होने वाली बोर्ड की बैठक में स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा. वॉटरवेज लीजर टूरिज्म शेयर मार्केट में कदम रखने वाली एक नई कंपनी है. अगले शुक्रवार को इसका 8वां कारोबारी दिन होगा. लिस्टिंग के महज चार दिनों के भीतर ही वॉटरवेज लीजर टूरिज्म के शेयरों ने लगातार दो दिनों तक 10-10% के अपर सर्किट को छुआ है.

कंपनी लेकर आई थी IPO

वॉटरवेज लीजर टूरिज्म 585 करोड़ रुपये का अपना आईपीओ लेकर आई थी. इसका इश्यू प्राइस 808 रुपये था. हालांकि, कमजोर डिमांड के चलते 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग करीब 15-16% के डिस्काउंट पर 681-690 रुपये पर हुई. डिस्काउंट पर लिस्टिंग के तुरंत बाद इसके शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी हुई, जिसके चलते शेयरों में दो-दो बार अपर सर्किट्स लगे. मौजूदा समय में शेयर अपने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी करते हुए 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है.

स्टॉक स्प्लिट की चल रही तैयारी

कंपनी ने हाल ही में बताया कि कंपनी 10 जुलाई को होने वाली बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट करने पर विचार कर रही है. इससे शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ गई. स्टॉक स्प्लिट का मतलब है शेयरों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना. जब शेयरों की कीमत बढ़ जाती है और रिटेल निवेशक उसे खरीद नहीं पाते हैं, तो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती हैं. इससे बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और उसी अनुपात में शेयरों की कीमत कम हो जाती है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए भी उसे खरीदना आसान हो जाता है.

क्या लगा सकते हैं दांव?

अगर आप स्टॉक स्प्लिट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो कम पैसों के साथ सख्त स्टॉप-लॉस अपनाकर दांव लगा सकते हैं. लॉन्ग टर्म इंवेस्टर्स अभी जल्दबाजी करने से बचे क्योंकि यह अभी एक नई लिस्टेड कंपनी है. इसके 1-2 तिमाही के नतीजे के बाद ही इसमें बड़े निवेश का सोच सकते हैं, तब तक शेयरों में स्थिरता भी आ जाएगी और वैल्यूएशन में भी सुधार आएगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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