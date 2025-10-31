रुपये में आई गिरावट के बीच बड़ा झटका! घट गया विदेशी मुद्रा भंडार, जानें क्या है वजह

Forex Reserves in India: देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 6.92 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ घटकर 695.35 अरब डॉलर रह गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इसके पहले वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.49 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.

कहां से आई गिरावट?

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets) 3.86 अरब डॉलर घटकर 566.54 अरब डॉलर रह गईं. इन आस्तियों में डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के मूल्य परिवर्तन का असर भी शामिल होता है. समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 3.01 अरब डॉलर घटकर 105.536 अरब डॉलर रह गया. इसके अलावा, विशेष आहरण अधिकार (SDR) भी 5.8 करोड़ डॉलर घटकर 18.66 अरब डॉलर रह गए.

हालांकि, इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत का आरक्षित भंडार 60 लाख डॉलर बढ़कर 4.608 अरब डॉलर हो गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले अन्य प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव और आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण आई है.

रुपया, डॉलर के मुकाबले 88.69 पर स्थिर

शुक्रवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पूरे दिन मामूली उतार-चढ़ाव के बाद 88.69 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ. घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती इसकी प्रमुख वजह रही. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.60 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 88.59 के उच्च तथा 88.78 के निम्न स्तर को छुआ. अंत में यह अपने पिछले बंद स्तर 88.69 प्रति डॉलर पर ही स्थिर रहा. गुरुवार को रुपया 47 पैसे टूटकर इसी स्तर पर बंद हुआ था.

छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 99.39 पर पहुंच गया. घरेलू शेयर बाजारों में भी कमजोरी रही — सेंसेक्स 465.75 अंक गिरकर 83,938.71 अंक पर निफ्टी 155.75 अंक टूटकर 25,722.10 अंक पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड 0.68 प्रतिशत घटकर 64.56 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 3,077.59 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिक्री की.

