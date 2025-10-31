लगातार दूसरे दिन गिरा बाजार, 466 अंक लुढ़क कर बंद सेंसेक्स, लेकिन इन शेयरों में उछाल

Stock Market News: घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को कमजोरी देखने को मिली. निजी बैंकों के शेयरों में बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नुकसान में बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 465.75 अंक (0.55%) गिरकर 83,938.71 पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह एक समय 498 अंक तक लुढ़क गया. एनएसई का निफ्टी 155.75 अंक (0.60%) टूटकर 25,722.10 पर बंद हुआ.

क्यों बाजार में गिरावट?

विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कंपनियों के मिलेजुले नतीजे, और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट रही. वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएंडटी, टीसीएस, आईटीसी और एसबीआई बढ़त के साथ बंद हुए.

लाल निशान में बंद बाजार

एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाल निशान में बंद हुए.

यूरोपीय बाजारों में भी दोपहर के सत्र में गिरावट का रुख देखा गया, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को कमजोर बंद हुए.

इस बीच, ब्रेंट क्रूड 0.31% गिरकर 64.80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को 3,077.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों (DII) ने 2,469.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)