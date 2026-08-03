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हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ 10% कमीशन लेकर फूड डिलीवर करेगा Flipkart, अब Swiggy-Zomato की बढ़ेगी मुसीबत

सिर्फ 10% कमीशन लेकर फूड डिलीवर करेगा Flipkart, अब Swiggy-Zomato की बढ़ेगी मुसीबत

Flipkart Food Delivery: फ्लिपकार्ट जल्द फूड डिलीवरी करने वाला है. यहां से जानिए ये सर्विस कब से और कहां से शुरू होगा और Swiggy- Zomato पर इसका क्या असर पड़ सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Aug 2026 09:40 AM (IST)
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Flipkart Food Delivery: भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में जल्द ही बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 15 अगस्त के आसपास बेंगलुरु से अपनी फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है. सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लिपकार्ट रेस्टोरेंट्स से करीब 10% कमीशन लेने का प्लान बना रहा है, जो मार्केट रेट से काफी ज्यादा कम ही है. 

क्या है फ्लिपकार्ट का मास्टरप्लान?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट का प्लानिंग है कि कम कमीशन से ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए. वैसे भी आज के समय में कई रेस्टोरेंट्स का कहना है कि उन्हें दूसरे बड़े फूड प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा कमीशन देना पड़ता है. ऐसे में फ्लिपकार्ट का कम कमीशन मॉडल छोटे और मझोले रेस्टोरेंट्स को पसंद आ सकता है. 

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कब और कहां से होगी शुरुआत?
उम्मीद है कि फ्लिपकार्ट सबसे पहले चरण की शुरुआत बेंगलुरु से कर सकता है. यहां पर ही सबसे पहले फ्लिपकार्ट से फूड डिलीवरी होगी. इसके बाद मांग और रिएक्शन के बेसिस पर इसे दूसरे शहरों में भी इसे विस्तार दिया जा सकता है. कंपनी अपनी मुख्य फ्लिपकार्ट ऐप के साथ-साथ एक अलग फूड डिलीवरी ऐप भी लॉन्च कर सकती है. वैसे अभी इस बात का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

कैसे करेगा काम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट इस सेवा को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर शुरू करने की तैयारी कर रही है. इससे रेस्टोरेंट्स को ज्यादा पार्टनरशिप के ऑप्शन मिल सकते हैं और फूड डिलीवरी बाजार में कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है. 

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स्विगी और जोमैटो के लिए बढ़ेगी चुनौती?
फूड डिलीवरी बाजार में अभी तो स्विगी और जोमैटो का दबदबा है. लेकिन फ्लिपकार्ट भी कुछ कम नहीं है. इसके पास पहले से बड़ा ग्राहक आधार, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ई-कॉमर्स का भी अनुभव है. ऐसे में कम कमीशन के साथ उसकी एंट्री बाजार में काफी बवाल कर सकती है. हालांकि, ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्राहक और रेस्टोरेंट्स इस नए प्लेटफॉर्म को कितना अपनाते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Aug 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
FlipKart Zomato Swiggy Food Delivery
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