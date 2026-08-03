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हिंदी न्यूज़बिजनेस3 अगस्त को कितना सस्ता हुआ 22K, 18K सोना, जानें सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट

3 अगस्त को कितना सस्ता हुआ 22K, 18K सोना, जानें सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट

Gold- Silver Price Today 3 August 2026: आज सोना कितना सस्ता हुआ है और चांदी के क्या हालात हैं, आप यहां से जान सकते हैं. यहां सोने और चांदी के ताजा भाव बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Aug 2026 08:23 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 3 August 2026: महंगाई की मार ने तो हर किसी का जीना बेहाल कर दिया है. लेकिन अगर इसी गिरानी के माहौल में अगर शादी- ब्याह या तीज- त्योहार पड़ जाए तो गहने खरीदने पड़ते हैं. अगर आपको भी आज सोना या चांदी लेना है तो आपको सबसे पहले इसके रेट्स चेक कर लेने चाहिए. 3 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं नजर आया है. 

कल यानी 2 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1,44,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं आज इसकी कीमत  1,44,210 रुपए प्रति 10 ग्राम है. यानी मात्र 10 रुपए का अंतर आया है. वहीं, 22 और 18 कैरेट के रेट में भी 10 और 50 रुपए का ही फर्क है. यहां से आप आज के सोने और चांदी के भाव जान सकते हैं. 

आज कितना है सोने का भाव?

  • 24 कैरेट सोना- 1,44,210 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना- 1,32,190 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना- 1,08,150 रुपए प्रति 10 ग्राम

बता दें कि ये सारे रेट्स मेकिंग चार्जेज और जीएसटी के बाद बढ़ जाते हैं. 

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आज चांदी का भाव कितना है?
चांदी तो खैर पिछले काफी समय से स्थिर ही है. कल 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,35,000 रुपए थी, वहीं आज इसकी कीमत 2,34,900 रुपए प्रति 1 किलोग्राम है. यानी चांदी में भी 1000 रुपए का ही फर्क आया है. इसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों को कोई खास राहत नहीं मिली है. 

सोना और चांदी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?
अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो हमेशा हॉलमार्क चेक करें और 6 अंकों वाला HUID कोड देखकर ही बिलिंग करें. चांदी के लिए भी बीआईएस हॉलमार्क होता है और इसमें 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है. इसके अलावा और सोने और चांदी की शुद्धता का भी टेस्ट करा सकते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Business News Gold Rate Silver Price Gold & Silver
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