3 अगस्त को कितना सस्ता हुआ 22K, 18K सोना, जानें सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट

Gold- Silver Price Today 3 August 2026: महंगाई की मार ने तो हर किसी का जीना बेहाल कर दिया है. लेकिन अगर इसी गिरानी के माहौल में अगर शादी- ब्याह या तीज- त्योहार पड़ जाए तो गहने खरीदने पड़ते हैं. अगर आपको भी आज सोना या चांदी लेना है तो आपको सबसे पहले इसके रेट्स चेक कर लेने चाहिए. 3 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं नजर आया है.

कल यानी 2 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1,44,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं आज इसकी कीमत 1,44,210 रुपए प्रति 10 ग्राम है. यानी मात्र 10 रुपए का अंतर आया है. वहीं, 22 और 18 कैरेट के रेट में भी 10 और 50 रुपए का ही फर्क है. यहां से आप आज के सोने और चांदी के भाव जान सकते हैं.

आज कितना है सोने का भाव?

24 कैरेट सोना- 1,44,210 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- 1,32,190 रुपए प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना- 1,08,150 रुपए प्रति 10 ग्राम

बता दें कि ये सारे रेट्स मेकिंग चार्जेज और जीएसटी के बाद बढ़ जाते हैं.

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आज चांदी का भाव कितना है?

चांदी तो खैर पिछले काफी समय से स्थिर ही है. कल 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,35,000 रुपए थी, वहीं आज इसकी कीमत 2,34,900 रुपए प्रति 1 किलोग्राम है. यानी चांदी में भी 1000 रुपए का ही फर्क आया है. इसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों को कोई खास राहत नहीं मिली है.

सोना और चांदी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो हमेशा हॉलमार्क चेक करें और 6 अंकों वाला HUID कोड देखकर ही बिलिंग करें. चांदी के लिए भी बीआईएस हॉलमार्क होता है और इसमें 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है. इसके अलावा और सोने और चांदी की शुद्धता का भी टेस्ट करा सकते हैं.

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