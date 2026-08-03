#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoकमाई का हफ्ता! मिलेंगे निवेश के 7 बड़े मौके, अपने पास तैयार रखें फंड

कमाई का हफ्ता! मिलेंगे निवेश के 7 बड़े मौके, अपने पास तैयार रखें फंड

IPO Alert: आज से शुरू हो रहे हफ्ते में निवेशकों को कमाई के 7 बड़े मौके मिलेंगे. इस हफ्ते 7 नए पब्लिक इश्यू खुलेंगे और 11 कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी. इनमें Ceigell India जैसी कई कंपनियां होंगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Upcoming IPOs: आज से अगस्त के महीने का एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. इस दौरान आईपीओ मार्केट में खूब हलचल रहने वाली है. अगर आप भी उन निवेशकों में से एक हैं, जिन्हें ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार के बीच कमाई के मौके की तलाश है, तो यह वक्त आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

इस हफ्ते 7 नए आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे और 11 कंपनियों के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी. इन 7 कंपनियों में 3 मेनबोर्ड सेगमेंट और 4 SME सेगमेंट की हैं. इन आईपीओ के जरिए कंपनियों क प्लान लगभग 3500 करोड़ रुपये जुटाने का है. आइए इस हफ्ते खुलने वाले 7 प्रमुख आईपीओ की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:-

मेनबोर्ड आईपीओ

Adree Industries Limited IPO- लेड रीसाइक्लिंग कंपनी आरडी इंडस्‍ट्रीज का आईपीओ 5 अगस्त को खुलेगा. इसके लिए 7 अगस्त तक बोली लगाई जा सकेगी. इसका इश्यू साइज 425.87 करोड़ रुपये का है.

Technocraft Ventures Limited IPO- वॉटर ट्रीटमेंट सेक्टर की इस कंपनी का आईपीओ 7-11 अगस्त तक खुला रहेगा. इस पब्लिक इश्यू में कुल 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. इसमें 95.05 लाख नए शेयर होंगे और बाकी OFS विंडो के तहत प्रमोटर्स अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे. 

LEAP India IPO- सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स से जुड़ी यह कंपनी भी इस हफ्ते अपना मेनबोर्ड इश्यू लॉन्च कर रही है. यह इस हफ्ते का सबसे बड़ा 2480 करोड़ का आईपीओ होगा. कंपनी आज आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान करेगी. 

SME सेगमेंट आईपीओ

Anawil Wire and Engineering Limited IPO- इसके लिए 3 अगस्त से ही बोली लगाई जा सकेगी. इसका इश्यू साइज 168.87 करोड़ रुपये का है.

Aegues Technologies Limited IPO- यह पब्लिक इश्यू 4-6 अगस्त तक खुला रहेगा. इसका इश्यू साइज 20.30 करोड़ रुपये है. 

LAPL Automotive Limited IPO- 6 से 10 अगस्त तक खुले रहने वाले इस आईपीओ का साइज 30.77 करोड़ रुपये है. 

Optimystix Entertainment India Limited- टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़ी इस कंपनी का SME इश्यू भी इस हफ्ते के अंत तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

11 कंपनियों की धमाकेदार लिस्टिंग

पिछले हफ्ते जिन कंपनियों के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था, उनके शेयर इस हफ्ते NSE/BSE पर लिस्ट होंगे. इनमें Saraswati Lifespace Listing, Akiko Global Services, Arisinfra Solutions, Suryoday Small Finance Bank के अलावा 7 अन्य SME कंपनियां भी शामिल हैं. इनमें कर्निका इंडस्ट्रीज, एपेक्स इकोटेक जैसे छोटे आईपीओ के शेयर भी इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर अपना डेब्यू करेंगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

ट्रंप ने ऐन वक्त पर लिया बड़ा फैसला, 6% सस्ता हो गया क्रूड; ईरान के साथ युद्ध भी टला 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
IPO Upcoming IPOs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

IPO
कमाई का हफ्ता! मिलेंगे निवेश के 7 बड़े मौके, अपने पास तैयार रखें फंड
कमाई का हफ्ता! मिलेंगे निवेश के 7 बड़े मौके, अपने पास तैयार रखें फंड
IPO
ऋतिक रोशन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, Cult.fit ला रहा है 4000 करोड़ का मेगा IPO
ऋतिक रोशन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, Cult.fit ला रहा है 4000 करोड़ का मेगा IPO
IPO
पैसों का है न बंदोबस्त? शेयर बाजार में कमाई का दमदार मौका, आज से खुल गए 6 कंपनियों के आईपीओ
पैसों का है न बंदोबस्त? शेयर बाजार में कमाई का दमदार मौका, आज से खुल गए 6 कंपनियों के आईपीओ
IPO
Jio से लेकर Zepto तक: 2026 की दूसरी तिमाही में निवेशकों को मालामाल करने आ रहे ये बड़े IPOs
Jio से लेकर Zepto तक: 2026 की दूसरी तिमाही में निवेशकों को मालामाल करने आ रहे ये बड़े IPOs
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
क्रिकेट
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव की मतगणना जारी, घनश्याम सिंह या आशुतोष तिवारी? आज होगा फैसला
Live: दतिया उपचुनाव की मतगणना जारी, घनश्याम सिंह या आशुतोष तिवारी? आज होगा फैसला
जनरल नॉलेज
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget