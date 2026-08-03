कमाई का हफ्ता! मिलेंगे निवेश के 7 बड़े मौके, अपने पास तैयार रखें फंड

Upcoming IPOs: आज से अगस्त के महीने का एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. इस दौरान आईपीओ मार्केट में खूब हलचल रहने वाली है. अगर आप भी उन निवेशकों में से एक हैं, जिन्हें ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार के बीच कमाई के मौके की तलाश है, तो यह वक्त आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

इस हफ्ते 7 नए आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे और 11 कंपनियों के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी. इन 7 कंपनियों में 3 मेनबोर्ड सेगमेंट और 4 SME सेगमेंट की हैं. इन आईपीओ के जरिए कंपनियों क प्लान लगभग 3500 करोड़ रुपये जुटाने का है. आइए इस हफ्ते खुलने वाले 7 प्रमुख आईपीओ की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:-

मेनबोर्ड आईपीओ

Adree Industries Limited IPO- लेड रीसाइक्लिंग कंपनी आरडी इंडस्‍ट्रीज का आईपीओ 5 अगस्त को खुलेगा. इसके लिए 7 अगस्त तक बोली लगाई जा सकेगी. इसका इश्यू साइज 425.87 करोड़ रुपये का है.

Technocraft Ventures Limited IPO- वॉटर ट्रीटमेंट सेक्टर की इस कंपनी का आईपीओ 7-11 अगस्त तक खुला रहेगा. इस पब्लिक इश्यू में कुल 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. इसमें 95.05 लाख नए शेयर होंगे और बाकी OFS विंडो के तहत प्रमोटर्स अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे.

LEAP India IPO- सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स से जुड़ी यह कंपनी भी इस हफ्ते अपना मेनबोर्ड इश्यू लॉन्च कर रही है. यह इस हफ्ते का सबसे बड़ा 2480 करोड़ का आईपीओ होगा. कंपनी आज आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान करेगी.

SME सेगमेंट आईपीओ

Anawil Wire and Engineering Limited IPO- इसके लिए 3 अगस्त से ही बोली लगाई जा सकेगी. इसका इश्यू साइज 168.87 करोड़ रुपये का है.

Aegues Technologies Limited IPO- यह पब्लिक इश्यू 4-6 अगस्त तक खुला रहेगा. इसका इश्यू साइज 20.30 करोड़ रुपये है.

LAPL Automotive Limited IPO- 6 से 10 अगस्त तक खुले रहने वाले इस आईपीओ का साइज 30.77 करोड़ रुपये है.

Optimystix Entertainment India Limited- टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़ी इस कंपनी का SME इश्यू भी इस हफ्ते के अंत तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

11 कंपनियों की धमाकेदार लिस्टिंग

पिछले हफ्ते जिन कंपनियों के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था, उनके शेयर इस हफ्ते NSE/BSE पर लिस्ट होंगे. इनमें Saraswati Lifespace Listing, Akiko Global Services, Arisinfra Solutions, Suryoday Small Finance Bank के अलावा 7 अन्य SME कंपनियां भी शामिल हैं. इनमें कर्निका इंडस्ट्रीज, एपेक्स इकोटेक जैसे छोटे आईपीओ के शेयर भी इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर अपना डेब्यू करेंगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

ट्रंप ने ऐन वक्त पर लिया बड़ा फैसला, 6% सस्ता हो गया क्रूड; ईरान के साथ युद्ध भी टला