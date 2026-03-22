अब गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे सिर्फ 2-3 मिनट, इस शहर में खुला देश का पहला LPG ATM

Gurugram LPG ATM: मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आंच अब भारत में लोगों की रसोई तक आने लगी है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 परसेंट LPG आयात करता है. ऐसे में सप्लाई चेन के टूटने से गैस की आपूर्ति में रुकावटें आ रही हैं. गैस शिपमेंट्स में हो रही देरी और पैनिक बुकिंग की चलते गैस सिलेंडरों की भारी डिमांड हो गई है. इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश में गुरुग्राम में देश का पहला LPG ATM खुल गया है. यह LPG वेंडिंग मशीन ATM की तरह ही काम करती है.

BPCL ने लगाई LPG ATM मशीन

बता दें कि गुरुग्राम में सोहना इलाके के सेक्टर 33 में सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में LPG की यह स्मार्ट वेंडिंग मशीन भारत पेट्रोलियम (BPCL) द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई है. इसके जरिए आप सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में अब डिलीवरी का इंतजार करना भूल जाइए, जो समय पर आ भी सकती है और नहीं भी. यह मशीन आपको बिना किसी फोन कॉल, बुकिंग स्लॉट और डिलीवरी विंडो के भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाने का मौका दे रही है. बस आपको एक आसान सा डिजिटल प्रॉसेस पूरा करना होगा. वैसे तो भारतगैस इंस्टा LPG के नाम से इस LPG ATM की आधिकारिक लॉन्चिंग दो महीने पहले हुई थी, लेकिन अब इसे आम जनता के लिए शुरू किया गया. यह मशीन दिन-रात चौबीसों घंटे खुली रहती है.

कैसे काम करती है मशीन?

सबसे पहले आप मशीन की स्क्रीन पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.

मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर अपनी पहचान वेरिफाई करें.

अब अपने खाली सिलेंडर पर लगे QR कोड या बारकोड को मशीन के स्कैनर के सामने रखें. मशीन चेक करेगी कि सिलेंडर वैध है या नहीं.

वेरिफिकेशन सफल होने के बाद मशीन का एक विंडो खुलेगा.

आपको अपना खाली सिलेंडर उस स्लॉट में रखना होगा. ऑटोमेटिकली उसकी शुद्धता और वजन वगैरह चेक कर मशीन उसे अंदर खींच लेगी.

अब स्क्रीन पर गैस की दिखाई गई कीमत का UPI से भुगतान करना होगा.

पेमेंट सफल होने के बाद मशीन के दूसरे हिस्से या डिलीवरी विंडो से भरा हुअा सील बंद सिलेंडर बाहर आ जाएगा.

इस पूरे प्रॉसेस में 2-3 मिनटका वक्त लगता है.

इसकी क्या है खासियत?

यहां आपको 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर मिलेंगे, जो लोहे के सिलेंडर के मुकाबले हल्के होते हैं.

मशीन में एक बार में सिर्फ 10 सिलेंडर लोड हो सकेंगे. स्टॉक में सिर्फ 2 सिलेंडर बचने पर मशीन अपने नजदीकी गैस एजेंसी को रिफिल के लिए अलर्ट भेजती है.

लोहे के सिलेंडर को कैसे कंपोजिट सिलेंडर में बदलें?

सबसे पहले 14.2 किलो वाले लोहे के अपने गैस सिलेंडर के कागजात (पासबुक वगैरह) लेकर भारत गैस एजेंसी पर जाएं.

उनसे अपना पुराना लोहे का सिलेंडर लेकर उसे 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर में बदलने के लिए कहें.

अब आपको पुराने सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगभग 1450 रुपये और नए कंपोजिट सिलेंडर की सिक्योरिटी लगभग 3350 रुपये के बीच के अंतर लगभग 1990 रुपये जमा करने होंगे.

एजेंसी आपको नया हल्का कंपोजिट सिलेंडर दे देगी. अब आप कभी भी LPG ATM जाकर इसे 2 मिनट में रिफिल करा सकते हैं.

बता दें कि कंपोजिट सिलेंडर आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है. जहां लोहे के 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत लगभग 1450 रुपये होती है. वहीं, कंपोजिट सिलेंडर की कीमत लगभग 3350 रुपये है.

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