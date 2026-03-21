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हिंदी न्यूज़बिजनेसघर खरीदने का है प्लान? विभिन्न बैंकों की होम लोन ब्याज दर जरूर करें चेक, वरना हो सकता है भारी नुकसान...

घर खरीदने का है प्लान? विभिन्न बैंकों की होम लोन ब्याज दर जरूर करें चेक, वरना हो सकता है भारी नुकसान...

आज के समय में घर खरीदना आसान नहीं रह गया है. बड़े शहरों में तो कीमतें करोड़ों तक पहुंच गई है. इसलिए ज्यादातर लोग बैंक से होम लोन का सहारा लेते हैं. आइए जानते हैं, बैंकों के ब्याज दरों के बारे में..

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 08:09 PM (IST)
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Home Loan Interest Rates India: आज के समय में घर खरीदना आसान नहीं रह गया है. बड़े-बड़े शहरों में तो कीमतें करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है. इसलिए ज्यादातर लोग बैंक से होम लोन का सहारा लेते हैं. अलग-अलग बैंक अपने ग्राहकों को अलग ब्याज दरों पर लोन देते हैं.

जिससे कुल खर्च में काफी फर्क पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना कर लेना समझदारी भरा कदम होगा. आइए जानते हैं, विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों के बारे में....

एक्सिस बैंक की होम लोन दरें

एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन की सुविधा लगभग 8 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर दे रहा है. हालांकि, यह दर सभी के लिए एक जैसी नहीं होती. बल्कि यह ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, लोन की राशि और पात्रता जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर बदल सकती है.

HDFC बैंक की होम लोन दरें

अगर आप HDFC Bank से होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको करीब 7.75 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर लोन मिल सकता है. हालांकि, यह दर स्थिर नहीं होती और ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, लोन की राशि और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है.

इसलिए लोन लेते समय इन चीजों के आधार पर आप ब्याज दरों में बदलाव करने की मांग भी कर सकते हैं. कुछ मामलों में देखा जाता है कि बैंक ब्याज दरों में ग्राहकों को छूट देती है.  

कोटक महिंद्रा बैंक की होम लोन दरें

कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन करीब 7.70 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर दे रहा है. ग्राहक अपनी प्रोफाइल के आधार पर इस बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

ICICI बैंक की होम लोन दरें

ICICI Bank अपने ग्राहकों को होम लोन लगभग 7.45 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर ऑफर कर रहा है. जो इसे किफायती विकल्पों में शामिल करता है. हालांकि, यह शुरुआती दर हर ग्राहक पर लागू नहीं होती, क्योंकि अंतिम ब्याज दर कई बातों पर निर्भर करती है.

बंधन बैंक की होम लोन दरें

बंधन बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन लगभग 8.41 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर उपलब्ध करा रहा है.

यह भी पढ़ें: गोल्डमैन सैक्स की इस रियल एस्टेट कंपनी में एंट्री, 230 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील; जानिए डिटेल्स 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 08:09 PM (IST)
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