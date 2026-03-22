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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटBonus Share: स्मॉल कैप कंपनी मुफ्त में देने जा रही 5 बोनस शेयर, जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

Bonus Share: स्मॉल कैप कंपनी मुफ्त में देने जा रही 5 बोनस शेयर, जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

 RM Drip and Sprinklers System: स्मॉलकैप कंपनी R M Drip & Sprinklers Systems Ltd अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है. शेयर 5:7 के अनुपात में दिए जाएंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 22 Mar 2026 07:16 AM (IST)
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RM Drip and Sprinklers System: स्मॉलकैप कंपनी R M Drip & Sprinklers Systems Ltd.के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है. कंपनी ने 5:7 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है. यानी कि आपके पास मौजूद हर 7 शेयरों पर कंपनी के 5 नए शेयर मुफ्त में मिलेंगे. 

कब है रिकॉर्ड डेट? 

कंपनी ने बोनस शेयर के लिए नई रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा की है, जो 10 अप्रैल है. जबकि पहले रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल थी. 10 अप्रैल रिकॉर्ड डेट होने का मतलब है कि इस तारीख तक आपके पास कंपनी के शेयर होने चाहिए. बोनस शेयर जारी होने के बाद शेयर की कीमत 5:7 के अनुपात में कम हो जाएगी, लेकिन निवेशकों के पास शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाएगी.

बोनस शेयरों का अलॉटमेंट

बोनस शेयर 13 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे, जबकि इसके डीमैट अकाउंट में 27 अप्रैल, 2026 तक आ जाने की उम्मीद है. कंपनी ने सितंबर 2025 में 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्पिल्ट का भी ऐलान किया था, जिससे शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से सीधे घटकर 1 रुपये रह गई थी. कंपनी ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था ताकि शेयरों की कीमत होने से छोटे निवेशक भी उस पर दांव लगा सके. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 22 Mar 2026 07:05 AM (IST)
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Bonus Share R M Drip & Sprinklers Systems R M Drip & Sprinklers Systems Bonus Share
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