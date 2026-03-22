इजरायल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वाले शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, 40 से ज्यादा घायल

अमेरिका-इजरायल की ईरान से जंग को 3 सप्ताह बीत चुके हैं. शनिवार (21 मार्च) को इजरायल के मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वाले शहर दिमोना में हुए मिसाइल हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह जानकारी देश की राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) मैगन डेविड एडोम (एमडीए) ने दी.

नतान्ज पर हुए हमले का ईरान ने लिया बदला

यह घटना ऐसे समय हुई, जब ईरान ने कहा है कि वो नतान्ज में स्थित अपने परमाणु संवर्धन केंद्र पर हुए हमले के प्रतिशोध में इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना रहा है. एमडीए के अनुसार उनकी टीम ने छर्रे से घायल को मिलाकर कुल 36 से अधिक लोगों का इलाज किया. एमडीए ने एक पोस्ट में कहा, "दक्षिणी इजरायल से अपडेट, बैलिस्टिक मिसाइल के रिहायशी इलाके में गिरने के बाद मैगन डेविड एडोम में 40 से अधिक लोगों का इलाज किया गया."

घायलों में एक 10 वर्षीय लड़का भी शामिल था, जिसके बारे में आपातकालीन चिकित्सा सेवा ने बताया कि उसे छर्रे लगने से चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत स्थिर है. एमडीए ने आगे बताया कि शेल्टर्स की ओर भागते समय घायल हुए लोगों भी तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई.

IAEA कर रही जांच

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने दिमोना में हुए हमले की रिपोर्ट को स्वीकार किया, लेकिन नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर को हुई किसी प्रकार की क्षति की जानकारी नहीं मिली. एआईए ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों ने हमले के बाद रेडिएशन के असामान्य स्तर की कोई रिपोर्ट नहीं दी है और वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है.

दिमोना में साल 1958 में परमाणु रिसर्च सेंटर खोला गया था. यह माना जाता है कि इज़रायल के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन उनके नेता इन अटकलों की न तो पुष्टि करते हैं और न ही खंडन करते हैं. दक्षिणी इजरायल के इस रेगिस्तानी शहर पर हमला ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा नतान्ज़ संवर्धन फैसेिलिटी पर अमेरिकी-इज़राइली बलों द्वारा हमले की खबर देने के कुछ ही घंटों बाद हुआ.

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