हिंदी न्यूज़बिजनेसजॉब छोड़कर सुकून की जिंदगी चाहिए? जान लें कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर तय करेगा आपकी आजादी

जॉब छोड़कर सुकून की जिंदगी चाहिए? जान लें कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर तय करेगा आपकी आजादी

हर दिन की नौकरी या खुद के व्यापार से अगर आप थक चुके हैं और मन में ख्याल आता है कि, सब छोड़कर शांति से जिंदगी जी जाए. तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं खोजना चाहिए....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 07:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Early Retirement Planning: हर दिन की नौकरी या खुद के व्यापार से अगर आप थक चुके हैं और मन में ख्याल आता है कि, सब छोड़कर शांति से जिंदगी जी जाए. तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं खोजना चाहिए. अपनी आर्थिक स्थिति का सही आकलन करना और भविष्य के खर्च को समझ कर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं.

बहुत हद तक यह फॉर्मूला गणित में छिपा होता है. जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर (FIN) कहा जाता है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर वह रकम होती है, जिसकी मदद से आप बिना नौकरी  या व्यापार के भी अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें. यह राशि आपके पास नौकरी या व्यापार छोड़ने से पहले होनी चाहिए. ताकि आपको अपने फैसले पर किसी तरह का पछतावा न हो.....

क्या है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर ? 

फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर वह रकम होती है जो, आपका बिना कमाई के भी लंबे समय तक सभी खर्च उठा सके. इसमें आपके महीने का खर्च, बढ़ती महंगाई, इलाज से जुड़े खर्च और आपकी जीवनशैली से संबंधित सभी खर्च शामिल होते हैं.

उदाहरण के लिए अगर आपका मासिक खर्च 1,00,000 रुपये है, यानी साल भर में 12 लाख रुपये. अगर आपको अगले 25 साल तक यही खर्च आराम से चलाना है, तो आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपये का फंड होना जरूरी है.

कैसे करें इसका कैलकुलेशन

अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर निकालने के लिए सबसे पहले अपने महीने के खर्च का आकलन करना सबसे जरूरी है. किराया, EMI, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल मे होने वाले खर्च को समझे. इसके बाद महंगाई के फैक्टर को इसमें ऐड करें. क्योंकि अगर महंगाई औसतन 6 फीसदी है तो, आने वाले सालों में आपका खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा.

साथ ही अपने निवेश के औसत रिटर्न की जानकारी लें. अगर आपका रिटर्न, महंगाई दर से अधिक है तो, आप आराम से अपने खर्चों को संभाल सकते हैं. इन तीन प्रमुख बातों का ध्यान रखकर आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर निकाल सकते हैं.      

यह भी पढ़ें: बैंक अकाउंट बंद करने की सोच रहे हैं? इन 3 गलतियों से बचें, वरना लेने के पड़ जाएंगे देने

Published at : 30 Nov 2025 07:25 AM (IST)
विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
फोटो गैलरी

