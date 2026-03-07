हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UltraTech ने Sunsure Solarpark 38 मे खरीदी 26.20 परसेंट की हिस्सेदारी, फोकस में रहेंगे शेयर

UltraTech Cement: अल्ट्राटेक सीमेंट सनश्योर सोलरपार्क 38 में 26.20 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है. इसका मकसद अपने ऑपरेशन के लिए ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

UltraTech Cement: अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (UltraTech Cement Ltd) ने अपने ऑपरेशन के लिए ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों के तहत सनश्योर सोलरपार्क थर्टी एट प्राइवेट लिमिटेड (Sunsure Solarpark Thirty Eight Pvt Ltd) में 26.20 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है.

शुक्रवार को मार्केट खुलने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, अल्ट्राटेक सीमेंट ने सनश्योर सोलरपार्क थर्टी एट में 26.20 परसेंट इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट और एक शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट किया है. दोनों कंपनियों के बीच यह सौदा 6 करोड़ 72 लाख रुपये में हुआ है. यह भुगतान पूरी तरह से नकद में किया जाएगा. 

क्यों खरीदे गए Sunsure के शेयर? 

एक एक्सचेंज फाइलिंग में अल्ट्राटेक ने कहा कि इसका मकसद अपनी ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना, एनर्जी की लागत को कम करना और बिजली कानूनों के तहत कैप्टिव पावर कंजम्प्शन के लिए रेगुलेटरी जरूरतों का कम्प्लायंस पक्का करना है. दरअसल, कंपनी को अपनी सीमेंट फैक्ट्रियां चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोयले से पैदा होने वाली बिजली के बजाय सूरज की रोशनी या सोलर एनर्जी से बनी सस्ती और साफ बिजली का इस्तेमाल फायदे का सौदा है. इससे बिजली बिल में तो कमी आएगी ही और प्रदूषण भी कम होगा.

कहां होगा निवेश?

Sunsure रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी एक कंपनी है, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के लिए सोलर विंड्स या हाइब्रिड प्लांट्स से बिजली पैदा करती है. इसी बिजली को सीधे फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए कंपनी अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों संग समझौता करती है. अल्ट्राटेक के साथ हुई इस नई डील के तहत कंपनी को महाराष्ट्र के धुले में एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने का काम सौंपा गया है, जिसकी कैपेसिटी 21 MWp DC/14 MW AC है. एक्सचेंज फाइलिंग डिटेल्स के मुताबिक, अल्ट्राटेक को उम्मीद है कि कोर एग्रीमेंट्स को पूरा करने के 120 दिनों के अंदर यह एक्विजिशन फाइनल हो जाएगा. इस डेवलपमेंट के चलते सोमवार को अल्ट्राटेक के शेयर फोकस में रहेंगे. 

3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट

Published at : 07 Mar 2026 02:48 PM (IST)
Ultratech Cement UltraTech UltraTech Shares Sunsure Solarpark Thirty Eight
