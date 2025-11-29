बैंक अकाउंट बंद करने की सोच रहे हैं? इन 3 गलतियों से बचें, वरना लेने के पड़ जाएंगे देने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Account Closing Tips: डिजिटल दुनिया में लोग अपना ज्यादातर वित्तीय काम बैंकों के माध्यम से ही करते हैं. कैश में लेनदेन करने लोगों की संख्या भी लगातार कम हो रही है. भारत में छोटे-छोटे दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हैं. इस बदलाव के साथ बहुत से लोग एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने लगे हैं.

विभिन्न कामों के लिए अक्सर लोगों के पास 2,3 बैंक अकाउंट होते हैं. अगर आपके पास कई बैंक अकाउंट हैं और आप जल्दबाजी में किसी बैंक खाते को बंद कर देते हैं. तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. आइए जानते हैं कि, बैंक अकाउंट बंद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए....

1.ऑटो पेमेंट की जानकारी अपडेट करें

अगर आपके EMI, SIP, बीमा प्रीमियम या बिजली–पानी जैसे बिल उसी खाते से ऑटो डेबिट होते हैं, तो खाते के बंद होते ही ये सभी पेमेंट रुक जाएंगे. जिससे कारण आपको जुर्माना लग सकता हैं या पॉलिसी तक बंद हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि नया बैंक अकाउंट पहले से ही अपडेट कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

2. अकाउंट में कोई बकाया राशि तो नहीं?

पुराने बैंक अकाउंट्स में कई बार बिना ध्यान दिए अलग-अलग चार्ज जुड़ते रहते हैं और बैलेंस निगेटिव हो जाता है. ऐसे में अकाउंट बंद करने से पहले बैंक आपसे बकाया राशि चुकाने की बात कह सकता है. इसलिए अकाउंट बंद करने से पहले अकाउंट का बैलेंस स्टेटस एक बार जरूर चेक करना चाहिए.

3. बकाया शुल्क और कार्ड फीस का करें भुगतान

कई बैंक अकाउंट होने की वजह से आपने भले ही बंद करने वाले अकाउंट का डेबिट कार्ड या चेकबुक लंबे समय से इस्तेमाल न किया हो. हालांकि, बैंक उसपर अपना सालाना चार्ज लगाती रहती है. इसके साथ ही SMS अलर्ट या अन्य बैंकिंग सेवाओं के चार्ज भी पेंडिंग हो सकते हैं.

अकाउंट बंद करने से पहले इन सभी बकाया फीस का भुगतान करना जरूरी होता है. ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

