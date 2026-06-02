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हिंदी न्यूज़बिजनेसTrump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, इन उत्पादों पर टैरिफ घटाने की घोषणा, ट्रेड वॉर के बीच यू-टर्न

Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, इन उत्पादों पर टैरिफ घटाने की घोषणा, ट्रेड वॉर के बीच यू-टर्न

Trump Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कृषि और औद्योगिक उपकरणों पर शुल्क कम कर दिया है. हार्वेस्टर और बुलडोजर जैसी मशीनों पर शुल्क अब 15 प्रतिशत होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 02 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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Trump Tariff News: ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ा एलान किया है.  ट्रंप ने कृषि और औद्योगिक उपकरणों की एक अलग-अलग श्रेणियों पर शुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की घोषणा की, जिससे अगले साल के आखिर तक शुल्क 25% से घटकर 15% हो गया. तमाम देश 85 प्रतिशत अमेरिकी स्टील या एल्यूमीनियम का इस्तमाल करते हैं. टैरिफ पर यह बदलाव 2027 तक प्रभावी रहेगा.

बदलावों के तहत, कंबाइन, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों जैसी कृषि मशीनरी पर टैरिफ मौजूदा 25% से घटकर 15% हो जाएगा. अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस कटौती का उद्देश्य उत्पादकों के लिए लागत कम करना और साथ ही अमेरिका के कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है. इस घोषणा से औद्योगिक उपकरणों के उस दायरे का भी विस्तार हुआ है, जिन पर 15% की कम टैरिफ दर लागू होगी.

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बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और इसी तरह के अन्य उपकरण समेत मोबाइल इंडस्ट्रीयल मशीनरी, जो अमेरिकी व्यापार समझौतों के अंतर्गत आने वाले देशों से मंगाई जाती हैं, अब कम शुल्क के लाभ के लिए पात्र होंगी. घरेलू धातु उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और प्रोत्साहन के रूप में, विदेशी निर्माताओं को आयातित पूंजीगत उपकरणों पर 10% की और भी कम टैरिफ दर का लाभ मिलेगा, अगर  उनके उपकरणों में वजन के हिसाब से कम से कम 85% अमेरिकी निर्मित स्टील या एल्यूमीनियम शामिल हो. इसके लिए स्टील को संयुक्त राज्य अमेरिका में पिघलाकर ढाला जाना चाहिए, जबकि एल्यूमीनियम को घरेलू स्तर पर पिघलाकर ढाला जाना चाहिए. 

व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है, 'राष्ट्रपति ट्रम्प ने आयातित एल्युमीनियम, स्टील और तांबे पर टैरिफ का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण उद्योगों की आर्थिक स्थिरता और अमेरिकी परिवारों, समुदायों और व्यवसायों की वित्तीय स्थिति को कम कीमत वाले विदेशी आयात के खतरे से बचाने के लिए किया है'.

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Published at : 02 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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White House US PRESIDENT TARIFFS US TRADE AGREEMENT
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