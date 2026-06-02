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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर बेचने पर कंपनियों को हो रहा कितना घाटा? सरकार ने बताया, कीमतों में होगा भारी इजाफा?

LPG Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर बेचने पर कंपनियों को हो रहा कितना घाटा? सरकार ने बताया, कीमतों में होगा भारी इजाफा?

LPG Crisis: राज्यों के द्वारा चलाई जा रही तेल कंपनियां इन दिनों काफी नुकसान में हैं. जिसके बाद अब सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले समय में घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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LPG News: ईरान और यूएस के बीच चल रहा युद्ध दुनियाभर में परेशानी का सबब बन रहा है. खासतौर से क्रूड ऑइल की कीमतों में इजाफा होने के चलते गैस सिलेंडर और पेट्रोल- डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. भारत की बात करें तो कुछ दिन पहले ही पेट्रोल- डीजल की कीमतो में यहां भारी इजाफा हुआ है. जिसके बाद बीते दिन की कमर्शियल सिलेंडर और छोटू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं. वहीं अब खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जल्दी ही घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ने वाली है.

तेल कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान
दरअसल हाल ही में सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) फिलहाल बेचे जा रहे हर घरेलू LPG सिलेंडर पर लगभग 650 रुपये का घाटा उठा रही हैं. इस बारे में बात करते हुए एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया है कि, 'घरेलू एलपीजी की बिक्री पर OMC को वर्तमान में प्रति सिलेंडर लगभग 650 रुपये का नुकसान हो रहा है.'

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घर का बजट बिगड़ने से बचा रही सरकार
रसोई गैस पर तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं. सरकार चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरों के बजट पर न पड़े. अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में कुछ ईंधन कीमतों में बदलाव के बाद भी सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) हर दिन भारी नुकसान झेल रही हैं.

हाल में बढ़े हैं कमर्शियल गैस के दाम
बता दें कि हाल ही में 1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. बड़े शहरों में इसकी कीमत 53.50 रुपये तक बढ़ी है. तो वहीं 5 किलों वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jun 2026 04:47 PM (IST)
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LPG Crisis LPG News Domestic Cylinders
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