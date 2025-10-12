DMart को चलाने वाली कंपनी ने कमाया 685 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Avenue Supermarts Share: रिटेल चेन डीमार्ट की ऑपरेटर कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे. कंपनी ने शनिवार को तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.85 परसेंट उछलकर 684.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 659.44 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था.

सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा

कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की जुलाई-सितंबर तिमाही के 14,444.50 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 15.45 परसेंट बढ़कर 16,676.30 करोड़ रुपये हो गया. कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में PAT (Profit After Tax) मार्जिन 4.1 परसेंट रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 4.6 परसेंट था. सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का टोटल एक्सपेंस या कुल व्यय 16 परसेंट बढ़कर 15,751.08 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टोटल इनकम 16,695.87 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 15.3 परसेंट ज्यादा है.

बढ़ रहे हैं DMart स्टोर्स की संख्या

कंपनी के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के सीईओ अंशुल असावा ने कहा, कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में हमारा रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 15.4 परसेंट बढ़ा. कर-पश्चात लाभ (PAT) पिछले साल के मुकाबले 5.1 परसेंट बढ़ा. दो साल और उससे पुराने DMart कारोबारी साल 2025 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 2026 की दूसरी तिमाही में 6.8 परसेंट बढ़ा. जीएसटी रिफॉर्म्स पर सरकार की हालिया घोषणा के बाद हमने अपने सभी ग्राहकों को कम जीएसटी दरों का लाभ दिया. हमने इस तिमाही के दौरान 8 नए स्टोर खोले. 30 सितंबर, 2025 तक हमारे कुल स्टोर 432 हो गए हैं.

कंपनी के शेयर का हाल

एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे. शुक्रवार को शेयर मामूली बढ़त के साथ 4319.70 पर बंद हुए. एक बार तो कारोबार के दौरान शेयर 4,365 रुपये तक जा पहुंचा था.शेयर के 52-हफ्तों का हाई लेवल 4916.30 रुपये है और 52-हफ्तों का लो लेवल 3,337.10 रुपये है.

