हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDMart को चलाने वाली कंपनी ने कमाया 685 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

DMart को चलाने वाली कंपनी ने कमाया 685 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Avenue Supermarts Share: रिटेल चेन डीमार्ट का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का मुनाफा सितंबर तिमाही में बढ़ा. कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

Avenue Supermarts Share: रिटेल चेन डीमार्ट की ऑपरेटर कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे. कंपनी ने शनिवार को तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.85 परसेंट उछलकर 684.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 659.44 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था.

सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा

कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की जुलाई-सितंबर तिमाही के 14,444.50 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 15.45 परसेंट बढ़कर 16,676.30 करोड़ रुपये हो गया. कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में PAT (Profit After Tax) मार्जिन 4.1 परसेंट रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 4.6 परसेंट था. सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का टोटल एक्सपेंस या कुल व्यय 16 परसेंट बढ़कर 15,751.08 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टोटल इनकम 16,695.87 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 15.3 परसेंट ज्यादा है. 

बढ़ रहे हैं DMart स्टोर्स की संख्या

कंपनी के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के सीईओ अंशुल असावा ने कहा, कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में हमारा रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 15.4 परसेंट बढ़ा. कर-पश्चात लाभ (PAT) पिछले साल के मुकाबले 5.1 परसेंट बढ़ा. दो साल और उससे पुराने DMart कारोबारी साल 2025 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 2026 की दूसरी तिमाही में 6.8 परसेंट बढ़ा. जीएसटी रिफॉर्म्स पर सरकार की हालिया घोषणा के बाद हमने अपने सभी ग्राहकों को कम जीएसटी दरों का लाभ दिया. हमने इस तिमाही के दौरान 8 नए स्टोर खोले. 30 सितंबर, 2025 तक हमारे कुल स्टोर 432 हो गए हैं.

कंपनी के शेयर का हाल

एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे. शुक्रवार को शेयर मामूली बढ़त के साथ 4319.70 पर बंद हुए. एक बार तो कारोबार के दौरान शेयर 4,365 रुपये तक जा पहुंचा था.शेयर के 52-हफ्तों का हाई लेवल 4916.30 रुपये है और  52-हफ्तों का लो लेवल 3,337.10 रुपये है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

लगातार छंटनी के बीच TCS ने दी 'गुड न्यूज', 100 परसेंट वेरिएबल पे देने का कर दिया ऐलान

Published at : 12 Oct 2025 11:28 AM (IST)
Tags :
DMart Avenue Supermart Avenue Supermart Shares Avenue Supermart Q2 Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget