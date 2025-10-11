लगातार छंटनी के बीच TCS ने दी 'गुड न्यूज', 100 परसेंट वेरिएबल पे देने का कर दिया ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसलगातार छंटनी के बीच TCS ने दी 'गुड न्यूज', 100 परसेंट वेरिएबल पे देने का कर दिया ऐलान

Tata Consultancy Services: TCS ने अपने कर्मचारियों को गुड न्यूज देते हुए क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस का ऐलान किया है, जिसमें जूनियर लेवल के कर्मचारियों को 100 परसेंट वेरिएबल पे देने की बात कही गईहै.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 11 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Tata Consultancy Services: लगातार छंटनी होने की खबर के बाद TCS ने आखिरकार अपने वर्कर्स को एक गुड न्यूज दी है. दरअसल, देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस (QVA) का ऐलान किया है. साथ में जूनियर लेवल के कर्मचारियों को 100 परसेंट वेरिएबल पे देने की भी बात कही है.

वहीं, मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को पिछले साल के मुकाबले अधिक वेरिण्बल पे दिए जाने का भी वादा किया है. हालांकि, यह परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा. आपको बता दें कि वेरिएबल पे किसी कर्मचारी को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी के अलावा दिया जाने वाला मेहनताना है.

किसे कितना मिलेगा वेरिएबल पे? 

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, TCS के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सुदीप कुन्नुमल ने ईमेल के जरिए अपने स्टाफ को बताया, मुझे आपके साथ यह शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि ने C3A ग्रेड और उसके नीचे के कर्मचारियों के लिए एनुअल सैलरी हाइक 25 सितंबर से लागू हो चुका है, जिनमें से अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टाफ को डबल डिजिट में सैलरी ग्रोथ मिलेगा.

ईमेल में आगे बताया गया, ''C, C1 और C2 ग्रेड के जूनियर वर्कर्स को आमतौर पर एनुअल हाइक और 100 परसेंट वेरिएबल पे दोनों मिलते हैं.'' एक कर्मचारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि C3A और उससे ऊपर लेवल के कर्मचारियों के साथ सैलरी हाइक और वेरिएबल पे के मामले में अलग बर्ताव किया जाता है.

दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे 

ईमेल में आगे यह भी कहा गया, ''हमने कारोबारी साल 26 की दूसरी तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान कर दिया है. इसमें हमारा ग्रोथ जस का तस बना रहा है. आपके योगदान के लिए धन्यवाद. क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस (QVA) प्लान के तहत आने वाले  C2 ग्रेड (या समकक्ष) तक के सभी कर्मचारियों को QVA का 100% मिलेगा. C3A ग्रेड और उससे ऊपर लेवल वाले कर्मचारियों के लिए वेरिएबल पे उनके बिजनेस परफॉर्मेंस के आधार पर अलग हो सकता है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सेगमेंट के लिए कुल QVA भुगतान पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगा.''

बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में TCS का नेट प्रॉफिट 3.8 परसेंट की गिरावटके साथ 12,075 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछली तिमाही में 12,760 करोड़ रुपये था. हालांकि, रेवेन्यू में बढ़त दर्ज की गई, जो 3.7 परसेंट बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 

 

Published at : 11 Oct 2025 02:28 PM (IST)
TCS Tata Consultancy Services Variable Pay TCS Variable Pay
