क्या भूटान ने ठुकराया भारत का E20 पेट्रोल? सरकार के बयान ने कर दिया सबकुछ साफ, जानें क्या कहा

Bhutan Ethanol Petrol News: भूटान की ओर से भारत से E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल वाला पेट्रोल आयात करने के प्रस्ताव को ठुकराए जाने की खबरें हैं. अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब कुछ साफ कर दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को लेकर किए जा रहे सभी दावे गलत हैं.

भूटान को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया- मंत्रालय

मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''तेल विपणन कंपनियों (OMC) की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.'' मंत्रालय ने कहा कि कृपया केवल पर्यावरण और कृषि मंत्रालय (MoPNG) और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.