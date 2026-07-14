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हिंदी न्यूज़बिजनेसWealth: दौलत की क्या परिभाषा है, ये क्या होती है, कैसे बताएं कि राम के पास दौलत है और श्याम के पास नहीं?

Wealth: दौलत की क्या परिभाषा है, ये क्या होती है, कैसे बताएं कि राम के पास दौलत है और श्याम के पास नहीं?

What is Wealth: आम तौर पर लोग मानते हैं कि जो ज्यादा कमाता है, वह दौलतमंद कहलाता है, लेकिन यह जानकारी आपके इस भ्रम को तोड़ देगी. राम और श्याम के उदाहरण से समझिए कि कौन दौलतमंद होता है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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What is Wealth: 'फलाने के पास बहुत दौलत है. बढ़िया कमाई होती है.' यह बात आपने अपने जीवन में किसी से कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी. लेकिन दौलत को मापने का पैमाना क्या है. हमें कैसे पता चलता है कि राम के पास दौलत है और श्याम के पास नहीं. आमतौर पर लोग सामने वाली की लाइफस्टाइल को देखकर दौलत होने का अनुमान लगा लेते हैं. श्याम के पास गाड़ी है, बंगला है और सैलरी भी दमदार है, मतलब उसके पास भर-भर के दौलत है. राम के पास भी गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सैलरी श्याम से कम है. मतलब राम, श्याम जितना दौलतमंद नहीं है. यानी कोई किसी की ऊपरी तड़क-भड़क देखकर यह नहीं बता सकता कि वह अमीर है या नहीं. 

आखिर दौलत की असली परिभाषा क्या है? 

दौलत, अंग्रेजी में कहें तो वेल्थ, इसका मतलब सिर्फ जेब में रखा पैसा या बैंक बैलेंस नहीं होता. दौलत उन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य होती है, जो किसी इंसान के पास हैं और जिन्हें जरुरत पड़ने पर उन्हें पैसे में बदला जा सकता है. 

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दौलत में क्या-क्या आता है?

  • कैश
  • मकान
  • जमीन
  • सोना-चांदी
  • शेयर बाज़ार में निवेश
  • या कोई चालू बिजनेस 

अब समझें, एक लाख कमाने वाला राम ज्यादा दौलतमंद है या ढ़ाई लाख कमाने वाला श्याम?

परिस्थिति राम
श्याम 
महीने की कमाई एक लाख ढ़ाई लाख
रहने का घर अपना खुद का घर है, कोई लोन नहीं.
किराए का आलीशान फ्लैट या घर है, लेकिन भारी होम लोन सिर पर
गाड़ी एक साधारण, भरोसेमंद कार (पूरी पेमेंट की हुई)
एक महंगी लग्जरी कार (जिसकी भारी EMI जाती है)
निवेश 50 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और सोने में शून्य (जीरो) बचत
कर्ज कोई कर्ज नहीं
क्रेडिट कार्ड का भारी बिल और पर्सनल लोन
दौलत का स्टेटस राम के पास दौलत है.
श्याम के पास दौलत नहीं है.

ऊपर देखने पर लगेगा कि श्याम हर महीने ढ़ाई लाख रुपए कमाता है तो वह दौलतमंद है. 

अब सच्चाई से हों रूबरू

श्याम सिर्फ ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन वह दौलतमंद नहीं है. क्योंकि श्याम जितना कमाता है, उससे ज्यादा वह अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने और लोन की किश्त चुकाने में उड़ा देता है. अगर कल को उसकी नौकरी चली जाए या बिजनेस बंद हो जाए तो वह तुरंत आर्थिक संकट में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास पीछे कोई वेल्थ नहीं है, जिसे बेचकर, वह गुजारा कर सके.

राम, श्याम से कम कमाता है, लेकिन असली मायने में दौलतमंद है. राम ने समझदारी से पैसे बचाए और संपत्तियां बनाईं. अगर राम आज काम करना बंद भी कर दे तो भी एफडी का ब्याज और शेयर के रिटर्न उसे गुजारा करने में मदद कर सकती हैं. मतलब उसे किसे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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Investment Loan Wealth Wealth News
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