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हिंदी न्यूज़बिजनेसIsobutanol in Diesel: पेट्रोल के बाद अब डीजल की बारी, गाड़ियों में 15% तक मिलाया जाएगा 'आइसोब्यूटेनॉल', जानें क्या है ये

Isobutanol in Diesel: पेट्रोल के बाद अब डीजल की बारी, गाड़ियों में 15% तक मिलाया जाएगा 'आइसोब्यूटेनॉल', जानें क्या है ये

Isobutanol Blending: एथेनॉल के बाद केंद्र सरकार अब डीजल में ब्लेंडिंग की तैयारी कर रही है. डीजल में जिस चीज की मिलावट होगी, उसे आइसोब्यूटेनॉल कहते हैं. जानिए सरकार ने इसको लेकर क्या बताया है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 04 Jul 2026 09:03 PM (IST)
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Isobutanol Blending in Diesel: पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर देशभर में बवाल छिड़ा हुआ है. अब सरकार डीजल में ब्लेंडिंग की तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ईंधन के आयात को कम करने कोशिश कर रही है. इसी के तहत अब सरकार  अपने बायोफ्यूल प्रोग्राम के अगले चरण की तैयारियों में जुटी हुई है. गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत अब डीजल के साथ 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की मंजूरी देने की योजना पर काम चल रहा है.

वैकल्पिक ईंधन को लेकर रोडमैप के बारे में बताते हुए नितिन गडकरी ने का कि एथेनॉल को सीधे डीजल के साथ नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए इथेनॉल को एक व्यावहारिक और कुशल विकल्प के तौर पर आइसोब्यूटेनॉल में बदलने पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ''आइसोब्यूटेनॉल डीजल का बढ़िया विकल्प बन सकता है. हमारा मकसद साफ सुथरे ईंधन को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना है.''

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सरकार ने जेनरेटर पर किया टेस्ट

आइसोब्यूटेनॉल के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने 100 फीसदी एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर दो जेनरेटर सेट सफलतापूर्वक चलाए हैं. इससे साबित होता है कि ऐसे इंजन बनाए जा सकते हैं, जो इन ईंधनों पर चल सकें. उन्होंने कहा, '' इस तकनीक से संकेत मिलता है कि आने वाले सालों में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है.''

क्या है आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग?

गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाता है. इस रिएक्शन से आइसोब्यूटिरलडिहाइड बनता है. इस एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ी जाती है, जिससे शुद्ध आइसोब्यूटेनॉल तैयार हो जाता है.

  • इथेनॉल के मुकाबले आइसोब्यूटेनॉल में ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे गाड़ी के माइलेज और परफॉर्मेंस पर बुरा असर नहीं पड़ता.
  • जब डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाता है तो गाड़ियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं काफी कम हो जाता है.
  • वैज्ञानिक तरीके से आइसोब्यूटेनॉल को आसानी से डीजल में घोला जा सकता है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
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