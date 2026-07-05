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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG पर बड़ी खबर, सरकार ने LNG सप्लाई पर लगा बैन हटाया, होर्मुज से भारत में दौड़ेगी गैस

LPG पर बड़ी खबर, सरकार ने LNG सप्लाई पर लगा बैन हटाया, होर्मुज से भारत में दौड़ेगी गैस

LNG Supply News: केंद्र सरकार ने LNG सप्लाई पर लगाए गए रोक हटा दिए हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य से LNG की सप्लाई सामान्य होने के बाद ये फैसला लिया गया है. जानिए इसका भारत पर क्या असर होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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LNG Supply News: देश के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने LNG की सप्लाई पर लगाए गए आपातकालीन रोक हटा दिए हैं. ये फैसला तब लिया गया है, जब मध्य पूर्व से भारत आने वाली LNG की सप्लाई फिर से पहले जैसी हो गई है. कुछ महीने पहले होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण गैस की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिसके चलते सरकार को खास इंतजाम करने पड़े थे. अब हालात सुधरने के बाद पाबंदियां हटा दी गई हैं.

क्या है पूरा मामला?
मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले LNG जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी. इसके कारण भारत में गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी. ऐसे में सरकार ने मार्च में आपातकालीन नियम लागू किए थे जिससे गैस को पहले जरूरी जगहों तक पहुंचाया जाए. अब जब शआंती है और जहाजों की आना- जाना नॉर्मल हो गया है तो इन नियमों की जरूरत नहीं रही.

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किन्हें मिलेगा फायदा?
LNG पर लगे रोक हटने से सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो प्राकृतिक गैस ही पर निर्भर हैं. इसमें सीएनजी, पीएनजी, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कई इंडस्ट्री शामिल हैं. अब यहां पहले की तरह ही गैस की सप्लाई मिल सकेगी.

क्या LPG सस्ता हो जाएगा?
वैसे तो सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमतों में अभी किसी तरह केबदलाव का ऐलान नहीं किया है. लेकिन गैस की सप्लाई सही होने से आगे चलकर सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है. इससे घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम पर असर पड़ सकता है. बता दें कि कीमतों में बदलाव का फैसला तेल कंपनियां और सरकार अलग से करती हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jul 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Business News Gas Supply LNG Strait Of Hormuz
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