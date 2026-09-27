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हिंदी न्यूज़बिजनेसनए साल से DHL का बड़ा झटका! भारत में 8.9% महंगी होगी शिपमेंट सर्विस

नए साल से DHL का बड़ा झटका! भारत में 8.9% महंगी होगी शिपमेंट सर्विस

नए साल में वैसे तो काफी कुछ बदलता ही है, अब हाल ही में खबरें हैं कि भारत में 1 जनवरी से DHL एक्सप्रेस की शिपमेंट दरों में भी इजाफा होने वाला है. इसके पीछे की वजह बढ़ती महंगाई बताई जा रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Sep 2026 07:54 PM (IST)
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पिछले कुछ महीनों में भारत की जनता ने महंगाई की मार खूब देखी है. अब तक भी इसका बोझ जनता उठा रही है. कुछ दिनों में जहां महंगाई कम होने की उम्मीद थी, तो वहीं अब ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है. क्योंकि नए साल से अब विदेशों में सामान भेजना भी काफी महंगा होने वाला है. DHL एक्सप्रेस ने हाल ही में अपने चार्जेस बढ़ाने का फैसला कर लिया है.

अगर आप भी DHL एक्सप्रेस के जरिए देश-विदेश में सामान या जरूरी दस्तावेज भेजते हैं, तो 1 जनवरी 2027 से इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ सकते हैं. कंपनी ने भारत में अपने शिपमेंट चार्ज 8.9% तक बढ़ाने का ऐलान किया है.

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क्यों बढ़ाए जा रहे हैं दाम?
DHL एक्सप्रेस के मुताबिक, शिपमेंट की लागत कई वजहों से बढ़ रही है. इसमें महंगाई, करेंसी में उतार चढ़ाव और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बढ़ती लागत भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि वो हर साल अपनी कीमतों का रिव्यू करती है, ताकि बढ़ती लागत का कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया जा सके.

इतना ही नहीं बल्कि DHL के ऑपरेशनल खर्च पर कई दूसरी चीजों का भी असर पड़ रहा है. कंपनी के मुताबिक, ईंधन और ऊर्जा की कीमतें, कर्मचारियों से जुड़ी बढ़ती लागत और प्रशासनिक खर्च बढ़े हैं. इसके अलावा अलग-अलग देशों में कस्टम नियम, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे रेगुलेटरी नियम लगातार बदल रहे हैं. इन नियमों का पालन करने में भी कंपनियों को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है.

ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने पर जोर
DHL एक्सप्रेस के साउथ एशिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरएस सुब्रमण्यम ने कहा कि कीमतों में ये सालाना बदलाव कंपनी को ग्राहकों को बेहतर और भरोसेमंद सर्विस देने में मदद करेगा. कंपनी अपने ग्लोबल नेटवर्क, डिजिटल सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल लॉजिस्टिक्स सिस्टम में भी निवेश कर रही है.

कारोबारियों पर पड़ेगा असर
DHL एक्सप्रेस का इस्तेमाल करने वाले कारोबारी, खासकर जो नियमित रूप से विदेशों में सामान भेजते हैं, उन्हें अगले साल से अपने लॉजिस्टिक्स बजट में ज्यादा खर्च का हिसाब रखना होगा. हालांकि, कंपनी ने हर तरह के शिपमेंट के लिए अलग-अलग नई कीमतें जारी नहीं की हैं. इसलिए किसी ग्राहक के शिपमेंट का वास्तविक खर्च उसकी सर्विस, वजन, गंतव्य और लागू दर के हिसाब से अलग हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: अक्टूबर की बैठकों का शिड्यूल हुआ तय, फिटमेंट फैक्टर पर हो सकती है चर्चा

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Sep 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
DHL Express Shipment Charges Hike
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