मुश्किल में एयर इंडिया, सेफ्टी सार्टिफिकेट के बिना एयरबस उड़ाने पर DGCA ने लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
DGCA Slaps Fine on Air India: DGCA ने Air India पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि एयरलाइन ने एक Airbus विमान को आवश्यक ‘एयरवर्थिनेस परमिट’ (उड़ान योग्य प्रमाणन) के बिना आठ बार उड़ाया.
DGCA Fine Air India: भारत के नागरिक उड्डयन नियामक Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने Air India पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि एयरलाइन ने एक Airbus विमान को आवश्यक ‘एयरवर्थिनेस परमिट’ (उड़ान योग्य प्रमाणन) के बिना आठ बार उड़ाया.
एयर इंडिया पर एक्शन
DGCA के अनुसार, किसी भी विमान को वाणिज्यिक उड़ान भरने से पहले वैध एयरवर्थिनेस प्रमाणन अनिवार्य होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विमान सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. नियामक ने पाया कि संबंधित एयरबस विमान ने निर्धारित अनुमति के बिना परिचालन किया, जो विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है. इसे गंभीर चूक मानते हुए DGCA ने वित्तीय दंड लगाया.
एयरवर्थिनेस परमिट विमान की तकनीकी स्थिति, रखरखाव और नियामकीय अनुपालन की पुष्टि करता है. इसके बिना उड़ान भरना सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है. इस कार्रवाई को विमानन सुरक्षा मानकों के कड़े पालन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. एयर इंडिया की ओर से आमतौर पर ऐसे मामलों में नियामक के साथ सहयोग और प्रक्रियात्मक सुधार के कदमों की बात कही जाती है.
ये भी पढ़ें: शेयर बाजार में कोहराम, 1000 अंक से ज्यादा टूटकर सेंसेक्स बंद, पल भर में 7 लाख करोड़ स्वाहा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL