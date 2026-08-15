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हिंदी न्यूज़बिजनेससेविंग अकाउंट वालों के लिए बदला डाक का ये नियम, आम आदमी को राहत

सेविंग अकाउंट वालों के लिए बदला डाक का ये नियम, आम आदमी को राहत

RPLI Policy: सरकार ने RPLI की पात्रता बढ़ाकर अनुसूचित बैंकों के सेविंग अकाउंट धारकों को भी शामिल किया है. अब ग्रामीण इलाकों के लोग आसानी से डाक जीवन बीमा ले सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Aug 2026 07:46 PM (IST)
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Rural Postal Life Insurance: अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है और आप ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब डाक जीवन बीमा (RPLI) लेने के लिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना जरूरी नहीं है. हाल ही में सरकार ने पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए अनुसूचित बैंकों में सेविंग अकाउंट रखने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया है.

इस फैसले से खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें ग्रामीण इलाके में रहने के बाद भी गांव से शहर नौकरी या दूसरे कामों की वजह से आना-जाना करना पड़ता था और बैंक बदलने या खाता बदलने की वजह से बीमा प्रीमियम जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़त था.

केंद्रीय मंत्री ने दी अहम जानकारी

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए यह बताया कि अब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक (POSB) के अलावा किसी भी अनुसूचित बैंक में सेविंग अकाउंट होना RPLI के लिए अतिरिक्त पात्रता का अधार माना जाएगा. यानी अब बीमा की सुविधा लेने के लिए सिर्फ डाकघर का बचत खाता होना ही जरूरी नहीं है.

क्या है RPLI का नया नियम?

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर के मुताबिक, अब किसी भी अनुसूचित बैंक का सेविंग अकाउंट रखने वाला व्यक्ति RPLI के लिए पात्र हो सकता है. ऐसे में 18 से 43 साल की उम्र के लोग ग्रामीण डाक जीवन बीमा का ऑप्शन चुन सकते हैं और  इसमें 10 लाख रुपये तक का बीमा लिया जा सकता है.

10 लाख की FD पर किस बैंक से मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

इससे फैसले से ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर जाने वाले लोगों को प्रीमियम पेमेंट में आसानी होगी. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पॉलिसी जारी रखने के लिए बैंक खाता बदलने की वजह से आने वाली परेशानियां भी काफी हद एक कम होंगी.

पात्रता साबित करने के लिए कौन-सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

सरकार के मुताबिक RPLI के लिए पात्रता साबित करने  में डिजिटल या बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

  • CBS स्टेटस 
  • ईमेल स्टेटमेंट
  • मोबाइल बैंकिंग का स्क्रीनशॉट
  • ATM स्टेटमेंट
  • अपडेटेड पासबुक
  • जहां डिजिटल प्रमाण उपलब्ध हैं, वहां अलग से फिजिकल बैंक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. 

RPLI कारोबार में भी हुई बढ़ोतरी

डाक विभाग के कारोबार में भी हाल के समय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डाक विभाग ने 4,008.95 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 22.2 फीसदी ज्यादा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब इंडिया पोस्ट का पहली तिमाही में कारोबार 4,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है.

  • इस दौरान पार्सल सेवाओं में 49.9% की बढ़ोतरी हुई.
  • मेल सेवाओं का कारोबार 41.9% बढ़ा.
  • अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 34.3% की वृद्धि दर्ज की गई.
  • नागरिक-केंद्रित सेवाओं में 85.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई ही.
  • पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI में 20.1% की बढ़ोतरी हुई.
  • पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Postal Life Insurance RPLI RPLI Policy Post Office Insurance
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