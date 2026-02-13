हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market News: शेयर बाजार में कोहराम, 1000 अंक से ज्यादा टूटकर सेंसेक्स बंद, पल भर में 7 लाख करोड़ स्वाहा

Stock Market News: शेयर बाजार में कोहराम, 1000 अंक से ज्यादा टूटकर सेंसेक्स बंद, पल भर में 7 लाख करोड़ स्वाहा

Stock Market Today: जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के विनोद नायर की मानें तो आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों से पहले कमजोर वैश्विक संकेतों और AI से जुड़ी आशंकाओं के कारण निवेशक अलर्ट हो गए हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 06:11 PM (IST)
Stock Market News: वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. आईटी स्टॉक्स में पिछले तीन दिनों में करीब छह लाख करोड़ रुपये की बाजार पूंजीकरण की गिरावट दर्ज की गई है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,048.16 अंक यानी 1.25 प्रतिशत गिरकर 82,626.76 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 336.10 अंक यानी 1.30 प्रतिशत टूटकर 25,471.10 पर आ गया.

कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,140 अंक से ज्यादा और निफ्टी 360 अंक से अधिक तक लुढ़क गया था. इससे पहले बीएसई मिडकैप का कुल बाजार पूंजीकरण 472.48 लाख करोड़ रुपये से घटकर एक दिन में 6.83 लाख करोड़ रुपये कम होकर 465.31 लाख करोड़ रुपये रह गया.

क्यों शेयर बाजार में कोहराम?

गिरावट की सबसे बड़ी वजह धातु, आईटी और जिंस शेयरों में भारी बिकवाली रही. सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए. Hindustan Unilever, Titan Company, Tata Steel, Adani Ports, Tata Consultancy Services, Reliance Industries, HDFC Bank और HCL Technologies जैसे दिग्गज शेयरों में प्रमुख गिरावट रही. केवल Bajaj Finance और State Bank of India ही बढ़त में बंद हुए.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के विनोद नायर के अनुसार, आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों से पहले कमजोर वैश्विक संकेतों और एआई से जुड़ी आशंकाओं के कारण निवेशकों का रुख सतर्क हो गया है. एआई के कारण भारतीय आईटी कंपनियों के कारोबार पर संभावित असर की चिंता भी बाजार पर भारी पड़ रही है. इसके अलावा धातु शेयरों में मुनाफावसूली ने भी दबाव बढ़ाया है.

आईटी स्टॉक्स ने बढ़ाई चिंता

एशियाई बाजारों में भी कमजोरी रही. Hang Seng Index, Shanghai Composite, Nikkei 225 और KOSPI नुकसान में रहे. अमेरिकी बाजार भी एक दिन पहले करीब दो प्रतिशत तक गिरकर बंद हुए थे. हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 108.42 करोड़ रुपये और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 276.85 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की. इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.32 प्रतिशत बढ़कर 67.81 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कुल मिलाकर, वैश्विक अनिश्चितता, एआई को लेकर चिंता और सेक्टर-विशेष बिकवाली ने बाजार में भारी दबाव बना दिया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 13 Feb 2026 05:28 PM (IST)
Stock Market SENSEX
