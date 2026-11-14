छठ के दूसरे दिन महंगा हुआ सोना, चांदी सस्ती, जानें 24K और 22K गोल्ड का ताजा भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने वाले हैं तो बाजार के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि, 14 नवंबर के रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने में पिछले भाव के मुकाबले करीब 418 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है. दूसरी तरफ चांदी की कीमत में गिरावट आई है. चांदी करीब 2,666 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है.

दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,40,664 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,28,848 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी की कीमत करीब 1,82,244 रुपये प्रति किलोग्राम है.

आज सोने का ताजा भाव क्या है?

सोना रेट 24 कैरेट 1,40,664 रुपए प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट 1,28,848 रुपए प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट 1,05,497 रुपए प्रति 10 ग्राम

आज चांदी कितनी सस्ती हुई?

सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में 14 नवंबर को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव करीब 1,82,244 रुपये प्रति किलोग्राम है. पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें करीब 2,666 रुपये की गिरावट आई है.

सोने-चांदी की कीमतों में क्यों हो रहा बदलाव?

सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव के पीछे कई कारण होते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत और निवेशकों की मांग अहम हैं.

सोने की कीमत पर खासतौर पर अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का असर पड़ता है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो आमतौर पर सोने की कीमत पर दबाव देखने को मिलता है. इसके अलावा त्योहारों के बाद मांग में कमी आने से भी घरेलू बाजार में सोने और चांदी के भाव प्रभावित हो सकते हैं.

सोना खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप आज सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ बाजार भाव देखकर खरीदारी न करें. सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता जरूर जांचें और 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में अंतर समझें.

इसके अलावा गहनों पर हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर देखें और मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी पहले ही ले लें.

आज सोना खरीदें या इंतजार करना है?

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में खरीदारी का फैसला अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से करना बेहतर है.

अगर आप शादी या किसी त्योहार के लिए गहने खरीद रहे हैं, तो अलग-अलग दुकानों पर कीमत और मेकिंग चार्ज की तुलना करें. वहीं निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को बाजार के उतार-चढ़ाव और लंबी अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए.

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