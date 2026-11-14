खरना के दिन कितना महंगा हुआ LPG? देखें गैस सिलेंडर की नई कीमत

छठ महापर्व के मौके पर आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत जानना जरूरी हो जाता है. जैसे आज छठ पूजा का खरना प्रसाद का दिन है और आज के दिन कई सारे व्रती नया गैस सिलेंडर लेकर ही उसपर छठ का प्रसाद बनाते हैं. ऐसे में आज 14 नवंबर 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. मतलब आज छठ व्रतियों के लिए तो राहत की खबर है.

हालांकि, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में नवंबर की शुरुआत में बढ़ोतरी की गई थी. इसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दूसरे कारोबारों में होता है. दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,820 रुपए है.

घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत-

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

नवंबर में कितना महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर?

नवंबर महीने की शुरुआत में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपए बढ़कर 2,820 रुपए हो गई. वहीं, मुंबई में इसकी कीमत 10.50 रुपए, कोलकाता में 17 रुपए और चेन्नई में 11.50 रुपए बढ़ाई गई.

इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे दुकानदारों पर पड़ सकता है क्योंकि उनके ही रोज के काम में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल होता है.

कौन तय करता है LPG सिलेंडर की कीमत?

भारत में LPG सिलेंडर की कीमत सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं. इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं. कमर्शियल गैस की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों का असर पड़ता है. आमतौर पर तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

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