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हिंदी न्यूज़बिजनेससरकारी चावल से बन रहे इथेनॉल पर WTO की नजर, स्टॉक पर कनाडा ने उठाए सवाल

सरकारी चावल से बन रहे इथेनॉल पर WTO की नजर, स्टॉक पर कनाडा ने उठाए सवाल

भारत के सरकारी चावल से इथेनॉल बनाये जाने पर WTO में काफी सवाल उठ रहें हैं. अमेरिका के बाद कनाडा ने भी भारत से चावल की खरीद, भंडारण, बिक्री और इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल को लेकर जवाब मांगा है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 14 Nov 2026 10:08 AM (IST)
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भारत के सरकारी गोदामों में रखा चावल अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े एक नए विवाद का हिस्सा बन गया है. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस फैसले पर अब विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सवाल उठने लगे हैं.

अमेरिका के बाद कनाडा ने भी भारत से इस मामले में जानकारी मांगी है. WTO के कृषि समझौते के तहत सदस्य देशों को खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से अनाज का सरकारी भंडारण करने की अनुमति है. ऐसे में कनाडा ने भारत से पूछा है कि क्या सरकार चावल की खरीद तय करते समय इथेनॉल कंपनियों की भविष्य की मांग को भी ध्यान में रखती है. इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए चावल को बाद में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए देने पर सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता का हिसाब WTO को किस तरह बताया जाता है, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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कनाडा ने भारत से क्या जानकारी मांगी?

कनाडा ने भारत से पूछा है कि साल 2020-21 से अब तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सरकारी भंडार से कितनी मात्रा में चावल इथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी को दिया गया है. इसके साथ ही कनाडा ने यह भी जानना चाहा है कि इस चावल को किन कीमतों पर बेचा गया. कनाडा का सवाल है कि खाद्य सुरक्षा के लिए जमा किए गए सरकारी अनाज को ईंधन उत्पादन जैसे औद्योगिक कामों में इस्तेमाल करना WTO के नियमों के अनुरूप कैसे है.

WTO की बैठक में होगी चर्चा

भारत से जुड़े इन सवालों पर WTO की कृषि समिति की इस महीने होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी. इस मामले में भारत को सरकारी चावल की खरीद, भंडारण, बिक्री और इथेनॉल उत्पादन में उसके इस्तेमाल से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ सकती है.

यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अनाज के इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है.

अमेरिका भी पहले उठा चुका है मामला

इससे पहले सितंबर 2026 में अमेरिका ने भी भारत की चावल नीति पर सवाल उठाए थे. अमेरिकी पक्ष का कहना था कि भारत में सरकारी चावल का भंडार घरेलू खाद्य जरूरतों से अधिक हो रहा है. इसके कारण सरकार अनाज को कम कीमत पर बेचकर इथेनॉल उत्पादन जैसे गैर-खाद्य कार्यों में इस्तेमाल की अनुमति दे रही है. अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि 2025-26 में सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक बढ़ने के बाद इथेनॉल उत्पादकों के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाई गई.

यह भी पढ़ें- देश में होगी स्कॉच व्हिस्की की किल्लत! पोर्ट पर अटके 80 से ज्यादा कंटेनर

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Ethanol Production India Rice Stocks
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