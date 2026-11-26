दिल्ली में अब गुटखा, खैनी या पानी की बोतल खरीदने पर आपको उसकी कीमत से कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. हालांकि, ये पैसे कोई चार्ज नहीं होंगे, बल्कि एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट रकम होगी. अगर आप इस्तेमाल के बाद खाली पैकेट या बोतल तय जगह पर वापस कर देते हैं तो ये रकम आपको लौटा दी जाएगी. दिल्ली सरकार कचरे को कम करने और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ही एक योजना पर विचार कर रही है.

इस योजना में प्लास्टिक की PET बोतलों के साथ गुटखा और खैनी के पैकेट भी शामिल किए जा सकते हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की. सरकार फिलहाल दूसरे राज्यों में चल रही ऐसी योजनाओं का अध्ययन कर रही है.

क्या है डिपॉजिट रिटर्न स्कीम?

दिल्ली सरकार जिस योजना पर काम कर रही है, उसे डिपॉजिट रिटर्न स्कीम कहा जाता है. इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चुनिंदा प्रोडक्ट को खरीदते समय ग्राहक को उसकी कीमत के अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे. ये रकम तभी वापस मिलेगी, जब ग्राहक इस्तेमाल के बाद उसकी खाली पैकेजिंग को तय कलेक्शन सेंटर या अधिकृत दुकानदार के पास जमा करेगा.

उदाहरण के लिए, अगर आप पानी की बोतल खरीदते हैं, तो उसकी कीमत के साथ एक छोटी डिपॉजिट रकम भी देनी पड़ सकती है. बोतल खाली होने के बाद उसे निर्धारित जगह पर लौटाने पर आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. इसी तरह गुटखा और खैनी के खाली पैकेट लौटाने पर भी डिपॉजिट वापस मिलने का प्रस्ताव है. हालांकि, अभी ये तय नहीं हुआ है कि हर बोतल या पैकेट पर कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे. यह भी साफ नहीं है कि किन-किन कंपनियों के प्रोडक्ट इस योजना के दायरे में आएंगे.

दिल्ली में क्यों लाई जा रही है ये योजना?

दिल्ली में प्लास्टिक और दूसरे तरह के कचरे की समस्या लगातार बनी हुई है. खाली बोतलें और तंबाकू के पैकेट अक्सर सड़कों, नालियों और खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं. इससे नालियां जाम होती हैं और प्लास्टिक कचरा नदियों और जलस्रोतों तक पहुंचकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है.

सरकार का मानना है कि अगर खाली पैकेट और बोतल लौटाने पर लोगों को पैसे वापस मिलेंगे, तो वे इन्हें इधर-उधर फेंकने के बजाय जमा करने में दिलचस्पी दिखाएंगे. इससे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने और दोबारा इस्तेमाल लायक सामग्री की रीसाइक्लिंग करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी इस व्यवस्था से मदद मिलने की उम्मीद है.

हिमाचल, गोवा और उत्तराखंड के मॉडल को समझ रही सरकार

दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने से पहले दूसरे राज्यों के अनुभवों को समझना चाहती है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मॉडल पर खास तौर पर अध्ययन किया जा रहा है. गोवा और उत्तराखंड में भी इस तरह की व्यवस्था लागू है.

सरकार का मकसद इन राज्यों के अनुभव के आधार पर दिल्ली के लिए ऐसा सिस्टम तैयार करना है, जिसमें ग्राहक, दुकानदार, कंपनियां और कचरा इकट्ठा करने वाली एजेंसियां सभी की भूमिका तय हो. पर्यावरण विभाग को एक महीने के भीतर योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें पैसे जमा करने और लौटाने की व्यवस्था, जिम्मेदार एजेंसियों और योजना को चरणों में लागू करने जैसे पहलुओं पर काम होगा.

कब से लागू होगी योजना?

फिलहाल दिल्ली सरकार की यह योजना शुरुआती स्तर पर है. अभी इसकी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि ग्राहकों को बोतल या गुटखा पैकेट पर कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे और खाली पैकेट कहां जमा कराए जा सकेंगे.

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