अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें. कई बार त्योहार या स्थानीय आयोजनों की वजह से कुछ राज्यों में बैंक बंद रहते हैं, जबकि दूसरे शहरों में सामान्य कामकाज जारी रहता है. ऐसे में बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर आपका काम अटक सकता है.

आज 26 नवंबर 2026, गुरुवार को देशभर में बैंक खुले रहेंगे. हालांकि, कर्नाटक के कोडागु जिले में हुत्तरी पर्व के कारण स्थानीय बैंक शाखाओं में छुट्टी हो सकती है. यानी दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों में आज बैंक खुले रहेंगे.

आज किन शहरों में खुले रहेंगे बैंक?

RBI की छुट्टियों की सूची के मुताबिक, 26 नवंबर को देशभर में कोई बैंक अवकाश नहीं है. इसलिए ज्यादातर शहरों में सरकारी और प्राइवेट बैंक अपनी सामान्य सेवाएं देंगे.

शहर बैंक खुले हैं या बंद हैं? दिल्ली खुले रहेंगे मुंबई खुले रहेंगे पटना खुले रहेंगे लखनऊ खुले रहेंगे कोलकाता खुले रहेंगे जयपुर खुले रहेंगे भोपाल खुले रहेंगे चंडीगढ़ खुले रहेंगे बेंगलुरु खुले रहेंगे चेन्नई खुले रहेंगे हैदराबाद खुले रहेंगे कोडागु (कर्नाटक) बंद रहेंगे

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीख दिन छुट्टी की वजह कहां बंद रहेंगे बैंक? 27 नवंबर शुक्रवार कनकदास जयंती बेंगलुरु, कर्नाटक 28 नवंबर शनिवार चौथा शनिवार पूरे देश में 29 नवंबर रविवार रविवार पूरे देश में

बैंक जाने से पहले जरूर चेक करें छुट्टी

RBI हर साल बैंक की छुट्टियों की सूची जारी करता है. इसमें राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ अलग-अलग राज्यों और शहरों के स्थानीय त्योहारों को भी शामिल किया जाता है. इसलिए जरूरी नहीं कि जिस दिन दिल्ली में बैंक बंद हों, उसी दिन पूरे देश में भी बैंक बंद रहें. अगर आपको बैंक में KYC, चेक जमा करने, लोन या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए जाना है तो पहले अपनी ब्रांच से छुट्टी की जानकारी जरूर ले लें.

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