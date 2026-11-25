Anthropic, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने शेयर बाजार में उतरकर तहलक ही मचा दिया है. कंपनी ने अपनी आमद के साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा IPO पेश किया है. IPO के जरिए कंपनी ने करीब 81.3 अरब डॉलर (लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं. कंपनी ने इस ममले में अब स्पेसएक्स को भी पछाड़ दिया है. एंथ्रॉपिक वही कंपनी है जिसने AI चैटबॉट क्लाउड बनाया है.

दिलचस्प बात ये है कि इतना पैसा जुटाने के बाद भी आम निवेशकों को कंपनी के बड़े फैसलों में ज्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे. कंपनी के संस्थापकों और एक खास ट्रस्ट के पास ही फैसले लेने की ज्यादा ताकत रहेगी.

कहं होगा IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल?

एंथ्रॉपिक इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करेगी. AI मॉडल को विकसित करने और चलाने के लिए बहुत ताकतवर कंप्यूटर, महंगे चिप, डाटा सेंटर और बिजली की जरूरत होती है. इन सभी चीजों पर कंपनी को लगातार बड़ा खर्च करना पड़ता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के पास भविष्य में कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 900 अरब डॉलर के खर्च हैं. इसका मतलब है कि AI कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को आने वाले कई सालों तक भारी निवेश करना होगा.

शेयर होल्डर्स नहीं चला सकते कंपनी

देखा जाता है कि जब कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती है, तो उसके शेयर खरीदने वाले निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है. लेकिन एंथ्रॉपिक का मामला थोड़ा अलग है. कंपनी का स्ट्रक्चर पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोकेशन के रूप में बनाया गया है. इसका मतलब है कि कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के हित और सुरक्षित AI विकसित करने पर भी ध्यान देना है.

पुराने निवेशक भी कमाएंगे पैसा

बता दें कि इस IPO से सिर्फ एंथ्रॉपिक को ही पैसा नहीं मिला, बल्कि कंपनी के पुराने निवेशकों और संस्थापकों को भी अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौका मिला है. IPO के दौरान कंपनी के कुछ पुराने शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर बेचे. इससे उन्हें अपनी पहले की हिस्सेदारी के बदले पैसा मिला. इसलिए IPO से जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के खाते में नहीं गई. इसका कुछ हिस्सा पुराने शेयर बेचने वाले लोगों को भी मिला है.

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