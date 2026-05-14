Normal vs Premium Petrol: इन दिनों पेट्रोल को लेकर देशभर में काफी चर्चा हो रही है. जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत पर लगाम लगाने की बात कही है, तभी से लोगों को लग रहा है कि इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं. हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई घोषणा या पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है. इसी बीच हम आपको पेट्रोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्या आप जानते हैं कि दो तरह के पेट्रोल भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं.

भारत में पेट्रोल मुख्य तौर पर दो तरह का मिलता है, पहला नॉर्मल पेट्रोल और दूसरा प्रीमियम पेट्रोल. दोनों का काम गाड़ी चलाना ही है, लेकिन दोनों में अलग- अलग गुण होते हैं और दोनों की कीमतों में भी काफी डिफरेंस होता है.

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नॉर्मल पेट्रोल क्या है?

नॉर्मल पेट्रोल वो ईंधन है, जो आमतौर पर रोजमर्रा की गाड़ियों बाइक, स्कूटर और कारों में इस्तेमाल होता है. इसे रेगुलर पेट्रोल भी कहा जाता है. भारत में सादा पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 91 होता है, जो सामान्य इंजन वाली गाड़ियों के लिए पर्याप्त माना जाता है.

प्रीमियम पेट्रोल क्या है?

प्रीमियम पेट्रोल एक खास तरह का पेट्रोल होता है, जिसमें नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में ज्यादा ऑक्टेन और कुछ एडवांस एडिटिव्स मिलाए जाते हैं. इसे हाई-परफॉर्मेंस वाहनों के लिए बेहतर माना जाता है. भारत में प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 95 या उससे ज्यादा होता है.

नॉर्मल पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल में अंतर?

दोनों के ऑक्टेन नंबर में फर्क होता है, जो बताता है कि ईंधन इंजन में कितनी आसानी से और नियंत्रित तरीके से जलता है.

हाई ऑक्टेन पेट्रोल हाई-परफॉर्मेंस इंजन में बेहतर काम करता है और नॉकिंग यानी इंजन में झटके या आवाज की समस्या को कम करता है.

प्रीमियम पेट्रोल में कुछ खास एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जो इंजन को साफ रखने, कार्बन जमा होने से बचाने और इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद करते हैं.

इससे कई बार गाड़ी की स्मूदनेस और माइलेज में भी थोड़ा सुधार देखने को मिलता है.

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किस गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाएं?

अगर आपकी गाड़ी का इंजन सामान्य है और कंपनी ने नॉर्मल पेट्रोल की सलाह दी है, तो सादा पेट्रोल ही भरवाएं. लेकिन स्पोर्ट्स बाइक, लग्जरी कार या टर्बो इंजन वाली गाड़ियों में कंपनी अक्सर हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करने की सलाह देती है. ऐसी गाड़ियों में प्रीमियम पेट्रोल बेहतर प्रदर्शन करता है.

कीमत में भी होता है अंतर

प्रीमियम पेट्रोल की कीमत हमेशा नॉर्मल पेट्रोल से 8 से 15 रुपये प्रति लीटर ज्यादा होती है. ये अंतर शहर और कंपनी के हिसाब से बदल सकता है. फिलहाल कीमतों की बात करें तो नॉर्मल पेट्रोल की कीमत दिल्ली में इस समय 94.81 रुपये प्रति लीटर है. तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमत मार्च में बढ़ी थी, जिसके बाद ये 113.77 रुपये हो गई है.