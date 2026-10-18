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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या दशहरे के बाद मिलेगा DA? 21 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक पर अब टिकीं निगाहें

क्या दशहरे के बाद मिलेगा DA? 21 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक पर अब टिकीं निगाहें

दशहरे के बाद DA को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है. 21 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग में इस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 18 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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  • केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते का इंतजार.
  • पिछली कैबिनेट में DA वृद्धि नहीं; 21 अक्टूबर संभावना.
  • 3-4% DA वृद्धि AICPI-IW डेटा अनुसार अनुमानित.

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR)में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारियों के लिए इंतजार करना थोड़ा लंबा पड़ गया.

हालांकि, कैबिनेट ने हाल ही में सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉरमेंस-लिंक्ड बोनस (PLB) या एनुअल बोनस का ऐलान कर दिया है, लेकिन DA पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. 

कब मिलेगी गुड न्यूज? 

कर्मचारियों को उम्मीद है दशहरे के बाद उन्हें इस पर कोई गुड न्यूज मिल सकती है. 21 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट की अगली बैठक है. उम्मीद जताई जा रही है कि दशहरे के ठीक बाद होने वाली इस बैठक में सरकार DA में बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे सकती है. हालांकि, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार ने अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर किसी तारीख की पुष्टि नहीं की है कि इसकी घोषणा कब तक की जाएगी.

मिसाल के तौर पर पिछली बार DA में बढ़ोतरी की घोषणा शनिवार, 18 अप्रैल को की गई थी. उससे पहले कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी. उससे भी पहले शनिवार, 28 मार्च 2025 को सरकार ने जनवरी 2025 के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी. यही वजह है कि 21 अक्टूबर को होने वाली आगामी बैठक में इस पर कोई फैसला आने की संभावना है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सलाह यही है कि वह इसे ही डेडलाइन समझकर न बैठें.

कितनी बढ़ोतरी की है उम्मीद?

केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए अभी DA बेसिक सैलरी का 60% है. इस भत्ते की समीक्षा साल में दो बार की जाती है. आमतौर पर, इसे जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है ताकि कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने में मदद मिल सके. इस बार के AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़ों के आधार पर DA में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 08:53 AM (IST)
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