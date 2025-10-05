D-Mart ने कर दिखाया कमाल, Q2 में नेट प्रॉफिट 16000 करोड़ के पार; सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

D Mart Q2 Update: राधाकिशन दमानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट ने Q2 के नतीजे का ऐलान कर दिया है. यह डीमार्ट ब्रांड से सुपरमार्केट चेन का संचालन करती है. कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही में कंपनी ने 16,218.79 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन रेवेन्यू हासिल किया, जो पिछले साल के 14,050.32 करोड़ रुपये से 15.43 परसेंट ज्यादा है.

वहीं, कारोबारी साल 2025 की पहली तिमाही के 15,932.12 करोड़ से यह 1.8 परसेंट ज्यादा है. शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे की घोषणा की. ऐसे में सोमवार को इसके शेयर फोकस में रह सकते हैं.

देश भर में डीमार्ट के 432 स्टोर

कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 तक देश भर में डी-मार्ट के 432 स्टोर थे, जिसमें नवी मुंबई के सानपाड़ा में उसका आउटलेट भी शामिल है, जो अभी अस्थायी रूप ये बंद है क्योंकि रीकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है.

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 11 अक्टूबर 2025 को होनी है, जिसमें 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और बीते छह महीनों में कंपनी के हासिल किए गए परिणामों पर विचार किया जाएगा. 30 जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही में कंपनी ने पिछले साल के 13,711.87 करोड़ 15,932.12 करोड़ का स्टैंडअलोन रेवेन्यू हासिल किया, जो 16.2 परसेंट अधिक थी.

इस राज्य पर है सबसे ज्यादा फोकस

कुल मिलाकर कारोबारी साल 2025 की पहली छमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने देश भर में 14 स्टोर खोले हैं, जिनमें आगरा में एक प्रमुख स्टोर भी शामिल है, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कंपनी का पहला बड़ा विस्तार है. कंपनी को अपने रिटेल बिजनेस के लिए यहां अधिक संभावनाएं दिख रही हैं.

कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के बीच बढ़ते मुकाबले का सामना करने के लिए उत्तर भारत पर ज्यादा फोकस करेगी. मुंबई हेडक्वॉर्टर वाली यह कंपनी इस कारोबारी साल और 50 स्टोर खोलने का प्लान लेकर चल रही है. सीईओ और एमडी नेविल नोरोन्हा ने इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को उत्तर प्रदेश में अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्योंकि वह भारत के पश्चिम और दक्षिण हिस्से में अपने ट्रेडिशनल मार्केट से आगे बढ़ना चाहती है. नोरोन्हा जनवरी 2026 में अपने पद से हट जाएंगे. उनके बाद सीईओ-नामित अंशुल असावा पदभार संभालेंगे.

