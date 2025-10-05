हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसD-Mart ने कर दिखाया कमाल, Q2 में नेट प्रॉफिट 16000 करोड़ के पार; सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

D-Mart ने कर दिखाया कमाल, Q2 में नेट प्रॉफिट 16000 करोड़ के पार; सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

D Mart Q2 Update: एवेन्यू सुपरमार्ट ने Q2 के नतीजे का ऐलान कर दिया है. यह डीमार्ट ब्रांड से सुपरमार्केट चेन का संचालन करती है. इस दौरान कंपनी ने 16,218.79 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

D Mart Q2 Update: राधाकिशन दमानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट ने Q2 के नतीजे का ऐलान कर दिया है. यह डीमार्ट ब्रांड से सुपरमार्केट चेन का संचालन करती है. कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही में कंपनी ने 16,218.79 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन रेवेन्यू हासिल किया, जो पिछले साल के 14,050.32 करोड़ रुपये से 15.43 परसेंट ज्यादा है.

वहीं, कारोबारी साल 2025 की पहली तिमाही के 15,932.12 करोड़ से यह 1.8 परसेंट ज्यादा है. शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे की घोषणा की. ऐसे में सोमवार को इसके शेयर फोकस में रह सकते हैं. 

देश भर में डीमार्ट के 432 स्टोर

कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 तक देश भर में डी-मार्ट के 432 स्टोर थे, जिसमें नवी मुंबई के सानपाड़ा में उसका आउटलेट भी शामिल है, जो अभी अस्थायी रूप ये बंद है क्योंकि रीकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है.

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 11 अक्टूबर 2025 को होनी है, जिसमें 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और बीते छह महीनों में कंपनी के हासिल किए गए परिणामों पर विचार किया जाएगा.  30 जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही में कंपनी ने पिछले साल के 13,711.87 करोड़ 15,932.12 करोड़ का स्टैंडअलोन रेवेन्यू हासिल किया, जो 16.2 परसेंट अधिक थी.  

इस राज्य पर है सबसे ज्यादा फोकस 

कुल मिलाकर कारोबारी साल 2025 की पहली छमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने देश भर में 14 स्टोर खोले हैं, जिनमें आगरा में एक प्रमुख स्टोर भी शामिल है, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कंपनी का पहला बड़ा विस्तार है. कंपनी को अपने रिटेल बिजनेस के लिए यहां अधिक संभावनाएं दिख रही हैं.

कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के बीच बढ़ते मुकाबले का सामना करने के लिए उत्तर भारत पर ज्यादा फोकस करेगी. मुंबई हेडक्वॉर्टर वाली यह कंपनी इस कारोबारी साल और 50 स्टोर खोलने का प्लान लेकर चल रही है. सीईओ और एमडी नेविल नोरोन्हा ने इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को उत्तर प्रदेश में अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्योंकि वह भारत के पश्चिम और दक्षिण हिस्से में अपने ट्रेडिशनल मार्केट से आगे बढ़ना चाहती है. नोरोन्हा जनवरी 2026 में अपने पद से हट जाएंगे. उनके बाद सीईओ-नामित अंशुल असावा पदभार संभालेंगे.

ये भी पढ़ें:

खुलने से पहले Tata Capital का IPO मचा रहा धमाल, LIC ने लगाया 700 करोड़ का दांव; कतार में और भी कई दिग्गज

Published at : 05 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
D-mart Avenue Supermart D Mart Q2 Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
विश्व
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget