हिंदी न्यूज़बिजनेसखुलने से पहले Tata Capital का IPO मचा रहा धमाल, LIC ने लगाया 700 करोड़ का दांव; कतार में और भी कई दिग्गज

खुलने से पहले Tata Capital का IPO मचा रहा धमाल, LIC ने लगाया 700 करोड़ का दांव; कतार में और भी कई दिग्गज

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल के आईपीओ में एंकर निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है. इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (LIC) 700 करोड़ रुपये का दांव लगाया है, रिटेल निवेशक इसके लिए 6 अक्टूबर से दांव लगा सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 04 Oct 2025 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों से 4642 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (LIC) ने सबसे बड़ा 700 करोड़ रुपये का दांव लगाया है, जो एंकर बुक का 15.08 परसेंट है. LIC को 2,14,72,386 शेयर अलॉट किए गए.

कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक, दूसरे निवेशकों में नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड (3.77 परसेंट), नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड (3.77 परसेंट) और मॉर्गन स्टेनली इन्वेस्टमेंट फंड्स एशिया ऑपर्चुनिटी फंड (3.15 परसेंट) शामिल हैं. इसके अलावा, नॉर्वे के वेल्थ फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल को 125 करोड़ रुपये 2.69 परसेंट इक्विटी अलॉट किए गए हैं.  शेयर 310-326 रुपये प्रति शेयर के अपर प्राइस बैंड पर अलॉट किए गए.

कौन हैं एंकर निवेशक?

एंकर निवेशक आमतौर पर कोई संस्थान, म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड शामिल होते हैं. इन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) भी कहा जाता है. आईपीओ में एंकर निवेशकों के शामिल होने के कई फायदे हैं, इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है. चूंकि आईपीओ के खुलने से पहले से एक बड़ा फंड हासिल हो जाता है इसलिए दूसरे निवेशक भी निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं. इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टॉक के लिए एक प्राइस बैंड सेट करने में मदद मिलती है, जिससे अच्छी कीमत पर लिस्टिंग हो. 

एंकर बुक में किन कंपनियों ने हिस्सा लिया? 

एंकर बुक में SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस,  भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, नवी जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जैसे निवेशक शामिल हुए.

इनके अलावा,  ICICI प्रूडेंशियल MF, HDFC AMC, आदित्य बिड़ला सन लाइफ AMC, DSP MF, एक्सिस म्यूचुअल फंड, व्हाइटओक कैपिटल, निप्पॉन लाइफ, महिंद्रा मनुलाइफ, एडलवाइस, कोटक महिंद्रा AMC, मोतीलाल ओसवाल AMC, UTI AMC, बंधन MF, बड़ौदा PNB परिबास MF, इनवेस्को इंडिया, मिरे एसेट और PGIM इंडिया 18 घरेलू म्यूचुअल फंड हाउसेज ने मिलकर टाटा कैपिटल के 5.06 करोड़ शेयर 1,650.4 करोड़ रुपये में खरीदे.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 04 Oct 2025 05:36 PM (IST)
Tags :
LIC Tata Capital Tata Capital IPO Tata Capital IPO News
