क्रिप्टो बाजार में गिरावट के बीच निवेश का है प्लान? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Crypto Investment Tips: क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. क्रिप्टो मार्केट की अक्टूबर महीने में करीब 3 ट्रिलियन डॉलर तक की वैल्यू कम हुई है. मार्केट के इस व्यवहार के कारण कई निवेशकों ने अपना लाखों-करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं.

हालांकि, कई निवेशक कीमतों में आई इस कमी को एक अवसर के तौर पर भी देख सकते हैं और निवेश करने का विचार बना सकते हैं. अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो, आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो.......

1. सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें

क्रिप्टो में निवेश करने के लिए हमेशा भरोसेमंद और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का ही चुनाव करें. आज बाजार में कई ऐप और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, पर निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी हैं.

2. कम निवेश से करें अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट

क्रिप्टो बाजार में बहुत ज्यादा ही उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. ऐसा हो सकता है कि, कुछ ही दिनों में आपको बंपर रिटर्न मिले या फिर आपको भारी नुकसान भी हो. इसलिए छोटे निवेश से शुरुआत करनी चाहिए. इससे आपको बाजार को समझने में मदद मिलेगी. साथ ही आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा.

3. लॉन्ग टर्म निवेश

अगर आप लंबे समय के लिए क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं तो, आप अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज वॉलेट में रखने की जगह पर किसी हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं. ताकि आपको ज्यादा सुरक्षा मिले.

4. क्रिप्टो खरीदन से पहले रिसर्च करें

किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने से पहले उसके विषय में रिसर्च करें. बाजार की समझ हासिल करके आप निवेश जर्नी शुरु कर सकते हैं.

क्रिप्टो में क्यों हो रही है गिरावट?



इस गिरावट के पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं. बाजार जानकारों का मानना हैं कि, अमेरिकी फेडरक रिजर्व की ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद का कम होना, वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता, बड़े क्रिप्टो निवेशकों की बिकवाली और अन्य दूसरे कारण हो सकते हैं.

दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी लगातार टूट रहा है. साथ ही एथेरियम, सोलाना, बीएनबी और टीथर जैसे क्रिप्टो करेंसी भी फिसल रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

