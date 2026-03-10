हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचंडीगढ़ ब्रांच फ्रॉड मामले में IDFC First Bank का बड़ा कदम, जांच पूरी होने से पहले ही चुकाए ग्राहकों के 645 करोड़

चंडीगढ़ ब्रांच फ्रॉड मामले में IDFC First Bank का बड़ा कदम, जांच पूरी होने से पहले ही चुकाए ग्राहकों के 645 करोड़

IDFC First Bank: IDFC First Bank ने चंडीगढ़ ब्रांच में हुई 590 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 645 करोड़ रुपये का भुगतान ग्राहकों को कर दिया है. हालांकि, यह रकम शुरुआती अनुमान से ज्यादा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 10 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

IDFC First Bank: IDFC फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में हुए 590 करोड़ के फ्रॉड मामले में 645 करोड़ रुपये का भुगतान ग्राहकों को कर दिया गया है. इनमें से ज्यादातर हरियाणा सरकार के विभागों से जुड़े हुए हैं. हालांकि, बैंक का यह भी कहना है कि यह रकम उसके शुरुआती अनुमान से करीब 55 करोड़ रुपये से ज्यादा है. बैंक ने यह भी कहा कि आगे कोई और गड़बड़ी नहीं मिली है. IDFC फर्स्ट बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उसने सभी दावों का निपटारा कर दिया है और अब कोई भी नया दावा लंबित नहीं है. 

बैंक ने शुरुआत में 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में जांच और क्लेम वेरिफिकेशन के बाद टोटल 645 करोड़ रुपये चुकाए गए. बता दें कि बैंक ने अपनी 'कस्टमर फर्स्ट' पॉलिसी के तहत जांच पूरी होने का इंतजार किए बिना ही ग्राहकों को उनका पैसा लौटा दिया. बता दें कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है. बैंक अब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रिकवरी का पैसा वसूलेगी.

क्या था मामला? 

धोखाधड़ी का यह मामला हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से जुड़ा है. इसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर जाली दास्तावेजों के जरिए पैसों की हेराफेरी की. जांच में खुलासा हुआ कि सरकारी खातों से पैसे निजी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए. इनमें से एक 'Swastik Desh Projects' की नाम की भी एक कंपनी थी, जिसे बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि चलाते थे. जांच में सामने आया कि अकेले इसी कंपनी को 300 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. फिर वहां से पैसा निजी खातों में ट्रांसफर किया गया.

कब हुआ खुलासा?

मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग ने अपना अकाउंट बंद कर पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा. उस दौरान सरकारी रिकॉर्ड और बैंक के सिस्टम में मौजूद बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया. 

ये भी पढ़ें:

वह दौर जब 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी क्रूड ऑयल की कीमत, बिना जंग के माहौल हो गया था गर्म 

Published at : 10 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
IDFC First Bank IDFC FIRST Bank News IDFC First Bank Fraud Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
चंडीगढ़ ब्रांच फ्रॉड मामले में IDFC First Bank का बड़ा कदम, जांच पूरी होने से पहले ही चुकाए ग्राहकों के 645 करोड़
चंडीगढ़ ब्रांच फ्रॉड मामले में IDFC First Bank का बड़ा कदम, जांच पूरी होने से पहले ही चुकाए ग्राहकों के 645 करोड़
बिजनेस
वह दौर जब 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी क्रूड ऑयल की कीमत, बिना जंग के माहौल हो गया था गर्म
वह दौर जब 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी क्रूड ऑयल की कीमत, बिना जंग के माहौल हो गया था गर्म
बिजनेस
Share Market Rebound: गिरावट के बाद शेयर मार्केट की दमदार वापसी, जानें किन वजहों से चढ़ा बाजार...
गिरावट के बाद शेयर मार्केट की दमदार वापसी, जानें किन वजहों से चढ़ा बाजार...
बिजनेस
ईरान वॉर ने बढ़ायी भारत की मुसीबत, मुंबई के 20% होटल बंद, भोपाल से चंडीगढ़ तक जानें हालात
ईरान वॉर ने बढ़ायी भारत की मुसीबत, मुंबई के 20% होटल बंद, भोपाल से चंडीगढ़ तक जानें हालात
Advertisement

वीडियोज

Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Oil Crisis: तेल को लेकर मचे हाहाकार के बीच पुतिन ने किसको दिया ऑफर? | US Israel Iran War | Trump
Pakistan Oil Crisis: युद्ध ने निकाला शहबाज का तेल ! | Iran-Israel War Update
BYD Blade Battery Gen 2 क्या कर देगी Petrol और Diesel की छुट्टी ? #byd #tesla | Auto Live
Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
बिहार
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
इंडिया
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
यूटिलिटी
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget