Share Market Rebound: गिरावट के बाद शेयर मार्केट की दमदार वापसी, जानें किन वजहों से चढ़ा बाजार...

Share Market Rebound: गिरावट के बाद शेयर मार्केट की दमदार वापसी, जानें किन वजहों से चढ़ा बाजार...

शेयर बाजार में मंगलवार, 10 मार्च को जोरदार वापसी देखने को मिली. मार्केट ने ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुए अनिश्चितता वाले माहौल के बीच कमबैक किया है. आइए जानते हैं, आखिर इस तेजी की वजह क्या है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Recovery Reasons: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 10 मार्च को जोरदार वापसी देखने को मिली. मार्केट ने ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुए अनिश्चितता वाले माहौल के बीच कमबैक किया है. दिन की शुरुआत भी शानदार रही. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ओपन हुए थे.

दोपहर करीब 1:15 बजे सेंसेक्स 490 अंक की तेजी के साथ 78,056 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, निफ्टी 50 187 अंक उछल गई थी. कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी और वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों से मार्केट को सपोर्ट मिला. आइए जानते हैं, आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

1. क्रूड ऑयल सस्ता होने से बाजार को सहारा

शेयर बाजार में आई तेजी के पीछे एक अहम वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल एक दिन पहले करीब 120 डॉलर प्रति बैरल के भाव तक पहुंच गया था. लेकिन मंगलवार को इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और कीमत घटकर लगभग 89 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई. तेल के दाम में इस अचानक आई नरमी ने बाजार के माहौल को कुछ राहत दी.

इस गिरावट की वजह डोनाल्ड ट्रंप के बयान को माना जा रहा है. उन्होंने सोमवार को संकेत दिया कि ईरान से जुड़ा मौजूदा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर होर्मज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है.

2. ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेत

वैश्विक बाजारों से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का काम किया है. नैस्डैक कंपोजिट करीब 308 अंक यानी 1.4 फीसदी चढ़कर 22,695 पर बंद हुआ. वहीं एसएंडपी 500 55 अंक या की बढ़त के साथ 6,795 पर पहुंच गया. 

एशियाई बाजारों से कोस्पी इंडेक्स करीब 5 प्रतिशत तक उछल गया. जबकि निक्केई 225 में लगभग 2.5 प्रतिशत की तेजी रही. वैश्विक बाजारों से आई इस तेजी से घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला और यह पॉजिटिव ट्रेड करने लगी. 

3. वोलैटिलिटी इंडेक्स में आई कमी

बाजार में डर के माहौल को मापने वाले इंडिया VIX करीब 13 प्रतिशत गिरकर 20.34 के स्तर पर आ गया. आम तौर पर इस इंडेक्स में गिरावट का मतलब होता है कि बाजार में घबराहट कम हो रही है. इस बदलाव से यह संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा धीरे-धीरे लौट रहा है और वे फिर से जोखिम लेने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: ईरान ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत, स्कूल बंद-गाड़ियां ठप, जानें पड़ोसी बांग्लादेश-श्रीलंका का हाल

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Published at : 10 Mar 2026 01:55 PM (IST)
Stock Market Recovery Reasons Indian Stock Market Rise
