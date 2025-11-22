पांच साल बाद एयर इंडिया ने एयर कनाडा के साथ कोडशेयर साझेदारी फिर से शुरू की

Aviation Updates: एयर इंडिया ने शनिवार को एयर कनाडा के साथ अपनी कोडशेयर साझेदारी दोबारा शुरू करने की घोषणा की. यह साझेदारी कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दी गई थी. इस कोडशेयर समझौते के तहत एयर इंडिया के यात्री अब वैंकूवर और लंदन (हीथ्रो) के साथ-साथ कनाडा के छह अन्य शहरों तक भी यात्रा कर सकेंगे.

पांच साल बाद हुई साझेदारी

कोडशेयर व्यवस्था के माध्यम से यात्री एक ही टिकट पर दोनों एयरलाइंस की उड़ानों में सफर कर पाएंगे. विज्ञप्ति के अनुसार, एयर इंडिया एयर कनाडा की उड़ानों पर अपना ‘AI’ कोड लगाएगी. इनमें वैंकूवर से कैलगरी, एडमॉन्टन, विनीपेग, मॉन्ट्रियल, हैलिफ़ैक्स तथा लंदन हीथ्रो से वैंकूवर और कैलगरी की उड़ानें शामिल हैं.

वहीं, बदले में एयर कनाडा के यात्रियों को दिल्ली के माध्यम से अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि के लिए, और लंदन (हीथ्रो) के माध्यम से दिल्ली और मुंबई के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साझेदारी से दोनों विमानन कंपनियों के यात्रियों को एक ही टिकट पर अधिक सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा अनुभव प्राप्त होगा.

इंडिगो की मूल कंपनी 22 दिसंबर से बीएसई सेंसेक्स में शामिल होगी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी. बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने शनिवार को इस बदलाव की जानकारी दी. इसके साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को सेंसेक्स से बाहर कर दिया जाएगा.

बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विभिन्न सूचकांकों के पुनर्गठन के तहत ये परिवर्तन घोषित किए हैं, जो 22 दिसंबर (सोमवार) को बाजार खुलते ही प्रभावी होंगे.

बीएसई 100 सूचकांक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जगह लेगा. वहीं, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को जोड़ा जाएगा और इंडसइंड बैंक लिमिटेड को इस सूचकांक से हटाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रुपये में 3 साल के दौरान एक दिन में बड़ी गिरावट, टूट के क्या है कारण और ये आगे भी रहेगा जारी?