हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपांच साल बाद एयर इंडिया ने एयर कनाडा के साथ कोडशेयर साझेदारी फिर से शुरू की

पांच साल बाद एयर इंडिया ने एयर कनाडा के साथ कोडशेयर साझेदारी फिर से शुरू की

Aviation Ties: एयर इंडिया ने शनिवार को एयर कनाडा के साथ अपनी कोडशेयर साझेदारी दोबारा शुरू करने की घोषणा की. यह साझेदारी कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दी गई थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 23 Nov 2025 12:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aviation Updates: एयर इंडिया ने शनिवार को एयर कनाडा के साथ अपनी कोडशेयर साझेदारी दोबारा शुरू करने की घोषणा की. यह साझेदारी कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दी गई थी. इस कोडशेयर समझौते के तहत एयर इंडिया के यात्री अब वैंकूवर और लंदन (हीथ्रो) के साथ-साथ कनाडा के छह अन्य शहरों तक भी यात्रा कर सकेंगे.

पांच साल बाद हुई साझेदारी

कोडशेयर व्यवस्था के माध्यम से यात्री एक ही टिकट पर दोनों एयरलाइंस की उड़ानों में सफर कर पाएंगे. विज्ञप्ति के अनुसार, एयर इंडिया एयर कनाडा की उड़ानों पर अपना ‘AI’ कोड लगाएगी. इनमें वैंकूवर से कैलगरी, एडमॉन्टन, विनीपेग, मॉन्ट्रियल, हैलिफ़ैक्स तथा लंदन हीथ्रो से वैंकूवर और कैलगरी की उड़ानें शामिल हैं.

वहीं, बदले में एयर कनाडा के यात्रियों को दिल्ली के माध्यम से अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि के लिए, और लंदन (हीथ्रो) के माध्यम से दिल्ली और मुंबई के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साझेदारी से दोनों विमानन कंपनियों के यात्रियों को एक ही टिकट पर अधिक सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा अनुभव प्राप्त होगा.

इंडिगो की मूल कंपनी 22 दिसंबर से बीएसई सेंसेक्स में शामिल होगी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी. बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने शनिवार को इस बदलाव की जानकारी दी. इसके साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को सेंसेक्स से बाहर कर दिया जाएगा.

बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विभिन्न सूचकांकों के पुनर्गठन के तहत ये परिवर्तन घोषित किए हैं, जो 22 दिसंबर (सोमवार) को बाजार खुलते ही प्रभावी होंगे.

बीएसई 100 सूचकांक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जगह लेगा. वहीं, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को जोड़ा जाएगा और इंडसइंड बैंक लिमिटेड को इस सूचकांक से हटाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रुपये में 3 साल के दौरान एक दिन में बड़ी गिरावट, टूट के क्या है कारण और ये आगे भी रहेगा जारी?

Published at : 22 Nov 2025 11:46 PM (IST)
Tags :
Air India Air Canada
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Charcha With Chitra: Chirag Paswan ने बताया उनकी सरकार कैसे देगी रोजगार? Bihar Politics | LJP(R)
बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर राजनीति चमका रही TMC? | Mamata Banerjee | Romana Isar Khan | Janhit
Ghanti Bajao: बच्चों के भविष्य का सवाल कौन बन गया काल? Pratima Mishra | Education System
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
बॉलीवुड
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
ट्रेंडिंग
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget