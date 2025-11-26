बिटकॉइन धड़ाम! 30 दिनों में 25 फीसदी तक टूटा, बाजार जानकारों ने बताई गिरावट की असली वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Crash: क्रिप्टो बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही हैं. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी फिसल रही है. आंकड़ों की बात करें तो, बिटकॉइन अपने सात महीने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 90,000 डॉलर के नीचले स्तर पर चली आई हैं. अक्टूबर, 2025 की शुरुआत में बिटकॉइन 1,26,000 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी.

बिटकॉइन पिछले 30 दिनों में करीब 12 प्रतिशत तक टूट गया है. बिटकॉइन में हो रही इस गिरावट से निवेशकों को लाखों- करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. अब निवेशकों के मन में यह सवाल आ रहा हैं कि, क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी और इस ट्रेंड के पीछे के कारण क्या हैं?

बिटकॉइन का ताजा हाल

coinmarketcap के अनुसार, बुधवार की सुबह 11:20 बजे बिटकॉइन 87,515.96 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. जो कि 24 घंटे में करीब 0.77 फीसदी की गिरावट को दिखाता है. वहीं, बिटकॉइन पिछले सात दिनों में करीब 3 फीसदी तक टूट गया है. यह गिरावट पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है. पिछले 30 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो, बिटकॉइन लगभग 25 प्रतिशत तक फिसल गया है.

क्यों गिर रही हैं बिटकॉइन की कीमत?

बाजार जानकारों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की रेट कटौती की उम्मीद का कम होना, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, बड़े और पुराने निवशकों की बिकवाली, सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग जैसे कारणों से क्रिप्टो बाजार में गिरावट आ रही है. साथ ही बिटकॉइन इनफ्लो में कमी आई है.

क्या आगे भी जारी रहेगी गिरावट?

आज तक मे छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में हो रही इस गिरावट को लेकर बाजार जानकारों को कहना हैं कि, यह एक नॉर्मक करेक्शन है. यह उछाल के बाद की गिरावट है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है. जिसका मतलब है कि, बिटकॉइन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा. हालांकि, इसमें कितनी गिरावट आएगी या फिर कब से तेजी आ सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की चमक बरकरार! जानें 26 नवंबर को चेन्नई से लखनऊ तक कितना महंगा हुआ सोना