हिंदी न्यूज़बिजनेसलो अब बढ़ने वाले हैं सिगरेट के दाम, Gold Flake से लेकर Classic तक की 19-41 परसेंट तक बढ़ सकती कीमत

Cigarette Price Increase: 1 फरवरी, 2026 से  सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला जैसे तम्बाकम उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के बाद अब Gold Flake, Classic और  Classic Connect के दाम बढ़ने वाले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Feb 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

Cigarette Price Increase: सिगरेट पीना वैसे तो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन बावजूद इसके कश लगाने वालों की कोई कमी नहीं है. सिगरेट के इन्हीं शौकीनों को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि 1 फरवरी, 2026 से  सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला जैसे तम्बाकम उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के सरकार के फैसले के बाद कई बड़े ब्रांड्स के सिगरेट अब महंगे होने वाले हैं. इनमें Gold Flake, Classic और  Classic Connect शामिल हैं.

आने वाले समय में इनकी कीमतों में 19-41 परसेंट तक की छलांग आ सकती है. नए शिपमेंट के बाद रिटेल मार्केट में सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. रिपोर्ट्स से यह भी पता चला है कि कुछ दुकानदारों ने अभी से ही मौजूदा स्टॉक को ज्यादा रेट पर बेचना शुरू कर दिया है. 

कितनी ज्यादा चुकानी पड़ रही कीमत?

जानकारों के हवाले से मिली NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीमियम सेगमेंट में सिगरेट की कीमतों में काफी उछाल देखा जा रहा है: 10-पैक वाले गोल्ड फ्लेक सिगरेट की कीमत अब 240 रुपये है, जबकि पहले इसकी कीमत 170 रुपये थी. इसी तरह से 20 पीस वाले क्लासिक के पैक की कीमत अब पहले के 340 रुपये के मुकाबले 480 रुपये की होगी. गोल्ड फ्लेक सुपरस्टार वैल्यू पैक, जो पहले 59 रुपये में बेचा जाता था, उसे अब 70 रुपये में बेचा जाएगा.

क्यों देश भर में बढ़ीं सिगरेट की कीमतें

देश की सबसे पहले सिगरेट की कीमतें तब बढ़ी, जब जीएसटी में किए गए सुधारों के बाद सिन गुड्स पर GST को पहले के 28 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट कर दिया गया. इसके बाद एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे हर सिगरेट पर लगभग 2 से 11 रुपये का इजाफा हुआ. इससे कुल पैक की कीमतें 15-40 परसेंट तक बढ़ गईं. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) समेत दूसरी तंबाकू कंपनियों ने भी अपने-अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए.

सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी की इस नई खबर के सामने आने के बाद शेयर बाजार में तंबाकू स्टॉक्स में गजब का उछाल आया. 18 फरवरी को ITC के शेयर की कीमत लगभग 2 परसेंट बढ़ी. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने भी कारोबार के दौरान 10 परसेंट से ज्यादा की बढ़त हासिल की.

Published at : 19 Feb 2026 08:57 AM (IST)
बिजनेस
