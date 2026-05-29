क्या आज भी पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ा है? फटाफट चेक करें अपने शहरों का भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 29 मई को देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं.

25 मई को 2.61-2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी.

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक अस्थिरता प्रमुख कारण.

पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने से तेल कंपनियों को राहत.

Petrol-Diesel Price Today on May 29: आज 29 मई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. इससे पहले सोमवार (25 मई) को कीमतों में 2.61 रुपये से 2.71 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी. सोमवार को हुई बढ़ोतरी बीते दो हफ्तों में हुई चौथी बढ़ोतरी थी.इसके पीछे वैश्विक ऊर्जा बाजार का अस्थिर बने रहना और कच्चे तेल की कीमतों के ऊंचे लेवल पर बने रहना कारण है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल के रेट

कीमतों में अंतर क्यों?

राज्यों में अलग-अलग वैट (VAT) और लोकल सेस (ग्रीन सेस) लगने के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतें शहरों में अलग-अलग होती हैं. ऊपर दिए गए लिस्ट में सबसे महंगा पेट्रोल अभी हैदराबाद में है और दूसरे महानगरों के मुकाबले दिल्ली में रेट कुछ कम है.

क्यों रेट रखे गए हैं स्थिर?

पश्चिमी एशिया में तनाव में थोड़ी नरमी आने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, जिससे घरेलू तेल कंपनियों को कुछ हद तक राहत मिली है. पंप पर ईंधन की कीमतें वैश्विक, आर्थिक और घरेलू कारकों के मेल से तय होती हैं. इसके मूल में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है—जो पेट्रोल और डीजल, दोनों के लिए आधारभूत कच्चा माल है—और जिसका उपभोक्ताओं द्वारा अंततः चुकाई जाने वाली कीमत पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है.

रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट भी एक और अहम पहलू है क्योंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें:

7 रुपए की बढ़ोतरी भी कम! क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी और महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, वजह जानें