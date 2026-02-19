हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसउत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं, यह है देश का सबसे अमीर राज्य; गरीब राज्यों की भी देख लें लिस्ट

उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं, यह है देश का सबसे अमीर राज्य; गरीब राज्यों की भी देख लें लिस्ट

Rich and Poor States of India: एक वित्त वर्ष के दौरान किसी एक राज्य की कुल कमाई को GSDP कहा जाता है, जबकि पूरे देश की कुल कमाई को GDP कहा जाता है. इससे देश के साथ राज्यों की इकोनॉमी का पता चलता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

Rich and Poor States of India: करीब 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है. साल 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत 5.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के अपने सफर पर है. इसी के साथ कारोबारी साल 2025-26 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.4 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है. देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में इसके राज्यों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है.

इसी क्रम में RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स ने भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट जारी कर दी है. डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र एक बार फिर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) में देश में सबसे आगे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इस मामले में सबसे आखिरी पायदान पर है. इस डेटा से आपको पता चल जाएगा कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमी के साथ-साथ राज्यों की इकोनॉमी का क्या हाल है. इस रैंकिंग में राज्यों को उनके इकोनॉमिक आउटपुट के हिसाब से बिठाया गया है, जिसे मौजूदा कीमतों में मापा जाता है. इससे यह पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां ज्यादा और कहां कम है. 

देश के सबसे अमीर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट

1. महाराष्ट्र – 45.32 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

2. तमिलनाडु – 31.19 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

3. उत्तर प्रदेश – 29.78 लाख करोड़ की इकोनॉमी की इकोनॉमी 

4. कर्नाटक –  28.84 लाख करोड़ की इकोनॉमी की इकोनॉमी 

5. पश्चिम बंगाल – 18.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

6. राजस्थान – 17.04 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

7. तेलंगाना – 16.41 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

8. आंध्र प्रदेश – 15.93 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

9. मध्य प्रदेश – 15.03 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

10. दिल्ली – 12.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

इससे साफ है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी बना हुआ है. यानी कि यह राज्य इंडस्ट्री से लेकर सर्विसेज और फाइनेंस हर किसी में आगे है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के दम पर तमिलनाड़ु दूसरे पोजीशन पर बना हुआ है. टेक और सर्विसेज के बलबूते कर्नाटक चौथे पायदान पर है. देश की आर्थिक गतिविधियों में इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का भी अहम योगदान होता है.

सबसे कम GSDP वाले 10 राज्य  (नीचे से ऊपर)

1. अरुणाचल प्रदेश – 4,423 करोड़ रुपये की इकोनॉमी के साथ सबसे नीचे

2. त्रिपुरा – 8,968 करोड़ 

3. हिमाचल प्रदेश – 23,169 करोड़

4. जम्मू और कश्मीर – 26,246 करोड़

5. उत्तराखंड – 37,824 करोड़

6. झारखंड – 51,626 करोड़

7. छत्तीसगढ़ – 56,788 करोड़

8. असम – 64,367 करोड़

9. पंजाब – 83,864 करोड़

10. ओडिशा – 89,004 करोड़ 

ये भी पढ़ें:

2100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का दांव... फ्रांस की कंपनी ने भारत में बड़े निवेश का कर दिया ऐलान

Published at : 19 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh MAHARASHTRA Rich States Of India Poor States Of India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं, यह है देश का सबसे अमीर राज्य; गरीब राज्यों की भी देख लें लिस्ट
उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं, यह है देश का सबसे अमीर राज्य; गरीब राज्यों की भी देख लें लिस्ट
बिजनेस
2100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का दांव... फ्रांस की कंपनी ने भारत में बड़े निवेश का कर दिया ऐलान
2100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का दांव... फ्रांस की कंपनी ने भारत में बड़े निवेश का कर दिया ऐलान
बिजनेस
अब AI की और बढ़ेगी पहुंच, दशक के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट करेगी 50 अरब डॉलर का निवेश
अब AI की और बढ़ेगी पहुंच, दशक के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट करेगी 50 अरब डॉलर का निवेश
बिजनेस
FD से SIP की ओर बढ़ रहा निवेशकों का रुझान, बदल रहा है भारतीयों का पैसा लगाने का तरीका; जानें इसकी वजह
FD से SIP की ओर बढ़ रहा निवेशकों का रुझान, बदल रहा है भारतीयों का पैसा लगाने का तरीका; जानें इसकी वजह
Advertisement

वीडियोज

UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
महाराष्ट्र
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल
विश्व
Emmanuel Macron India Visit: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने शेयर की पीएम मोदी संग AI वाली तस्वीर, लिखा- 'जब दोस्त मिलते हैं तो...'
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने शेयर की पीएम मोदी संग AI वाली तस्वीर, लिखा- 'जब दोस्त मिलते हैं तो...'
स्पोर्ट्स
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
शिक्षा
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget