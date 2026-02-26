हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसUS China Relations: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग

US China Relations: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण (Export Controls) को सख्त किया, जिससे दोतरफा निवेश प्रभावित हुआ और सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

US China Relations: दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं United States और China के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. बीजिंग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका वर्ष 2020 के ‘फेज वन’ ट्रेड समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाकर नए टैरिफ लगाने की दिशा में कदम उठाता है, तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए “सभी आवश्यक उपाय” करेगा. इससे पहले वाशिंगटन ने संकेत दिया था कि वह इस समझौते के अनुपालन की जांच को आगे बढ़ा सकता है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि Jamieson Greer की टिप्पणियों के जवाब में Ministry of Commerce of the People's Republic of China ने कहा कि कोविड-19 महामारी से आई बाधाओं के बावजूद चीन ने फेज वन समझौते का सम्मान किया, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) नियमों का पालन किया और वित्तीय व कृषि क्षेत्रों में बाजार खोले.

चीन की वॉर्निंग

मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण (Export Controls) को सख्त किया, जिससे दोतरफा निवेश प्रभावित हुआ और सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा. चीन ने यह भी कहा कि यदि अमेरिका जांच के आधार पर नए टैरिफ लगाता है, तो बीजिंग अपने वैधानिक अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा.

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का बीजिंग दौरा प्रस्तावित है. 2017 के बाद यह उनका पहला संभावित चीन दौरा माना जा रहा है. इसके साथ ही यह घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब Supreme Court of the United States ट्रंप के कुछ टैरिफ उपायों को अमान्य कर चुका है.

क्यों बढ़ सकती है टेंशन?

विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद फिर गहराता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, कमोडिटी बाजारों और इक्विटी मार्केट में व्यापक अस्थिरता देखी जा सकती है. इस साल की शुरुआत में United States और China के बीच उस समय भी तनाव चरम पर पहुंच गया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कई देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इन टैरिफ कदमों का असर वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और शेयर बाजारों पर भी पड़ा था.

हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते और वार्ताओं के जरिए स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई और आपसी रिश्तों में आई कड़वाहट कम हुई. लेकिन अब फिर से जांच और संभावित नए टैरिफ की चर्चा ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि टैरिफ युद्ध दोबारा तेज होता है, तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका और चीन बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर उभरते बाजारों और निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर.

ये भी पढ़ें: वैश्विक तनाव में कमी के बीच उछला रुपया, डॉलर की दी करारी शिकस्त, क्या है मजबूती की वजह?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
XI JINPING DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
US China Relations: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
बिजनेस
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
बिजनेस
ICICI Prudential Flexicap Fund: ऐसी ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, थीम और सेक्टर में इन्वेस्ट की है फ्लेक्सिबिलिटी
ICICI Prudential Flexicap Fund: ऐसी ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, थीम और सेक्टर में इन्वेस्ट की है फ्लेक्सिबिलिटी
बिजनेस
निवेश का शानदार ऑप्शन बनकर उभरा Specialised Investment Funds, जानें इसके एक से बढ़कर एक फायदे
निवेश का शानदार ऑप्शन बनकर उभरा Specialised Investment Funds, जानें इसके एक से बढ़कर एक फायदे
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget