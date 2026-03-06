हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस'बढ़े तो बढ़े, हमें चिंता नहीं...', मिडिल ईस्ट में तनाव से उबल रही तेल की कीमतों पर ट्रंप का बड़ा जवाब

'बढ़े तो बढ़े, हमें चिंता नहीं...', मिडिल ईस्ट में तनाव से उबल रही तेल की कीमतों पर ट्रंप का बड़ा जवाब

West Asia Tensions: पिछले शनिवार को लड़ाई शुरू होने के बाद से क्षेत्र से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसके बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 16 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Middle East Tensions Impact on Gasoline: ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज होती जा रही है, वहीं ईरान भी आक्रामक जवाब दे रहा है. इस टकराव के बीच दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग Strait of Hormuz के बंद होने की आशंका से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं. इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा है कि उन्हें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय उनके लिए सैन्य अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण है.

बढ़ती कीमतों से ट्रंप नहीं चिंतित

समाचार एजेंसी Reuters को दिए एक इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति ट्रंप से पेट्रोल पंपों पर बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई खास चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होते ही तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल तेल और गैस से ज्यादा अहम यह युद्ध है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है.

पिछले शनिवार को लड़ाई शुरू होने के बाद से क्षेत्र से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसके बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 16 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ईंधन की कीमतों पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था AAA के अनुसार, अमेरिका में पिछले एक सप्ताह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में लगभग 27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है और औसत कीमत बढ़कर करीब 3.25 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है. हालांकि, ट्रंप का कहना है कि यह बढ़ोतरी अभी बहुत ज्यादा नहीं है.

अमेरिका में 27 प्रतिशत उछले पेट्रोल के दाम

ट्रंप का यह बयान उनके पहले दिए गए बयानों से कुछ अलग माना जा रहा है. हाल ही में उन्होंने अपने संबोधन में देश में घटती ऊर्जा कीमतों का जिक्र किया था. इसके बाद टेक्सास में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक रैली में भी उन्होंने तेल की गिरती कीमतों की बात कही थी. इस बीच अमेरिका में बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है.

White House की प्रेस सचिव Karoline Leavitt ने बताया कि चीफ ऑफ स्टाफ Susie Wiles और ऊर्जा मंत्री Chris Wright ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा की है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 06 Mar 2026 02:08 PM (IST)
DONALD Trump US Iran Conflict Oil Market
