हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसखाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से कम हो सकती है किचन के चूल्हे की लॉ, LNG सप्लाई पर मंडराया संकट

खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से कम हो सकती है किचन के चूल्हे की लॉ, LNG सप्लाई पर मंडराया संकट

ईरान की सैन्य इकाई Islamic Revolutionary Guard Corps ने चेतावनी दी है कि Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

Middle East Tensions: खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आपके रसोईघर तक पहुंच सकता है. दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक Strait of Hormuz में बाधा आने की आशंका से वैश्विक गैस बाजार में हलचल बढ़ गई है. इस समुद्री मार्ग से एलएनजी शिपमेंट प्रभावित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों पर दबाव बन रहा है, जिससे आने वाले समय में एलएनजी महंगी हो सकती है.

एलएनजी पर संकट?

एलएनजी घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी और वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी के लिए बेहद अहम है. ऐसे में यदि एलएनजी की सप्लाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर इन ईंधनों की कीमतों पर पड़ सकता है. Strait of Hormuz से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है, जबकि दुनिया के कुल एलएनजी व्यापार का 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. इसलिए इस संकरे समुद्री रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ा झटका दे सकती है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ना तय माना जा रहा है. Kotak Securities के फंडामेंटल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट सुमित पोखरना का कहना है कि एक तरफ अमेरिका और इजरायल हैं, तो दूसरी ओर ईरान, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है. इस स्थिति में क्षेत्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया है और इससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस बीच ईरान की सैन्य इकाई Islamic Revolutionary Guard Corps ने चेतावनी दी है कि Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. इससे इस अहम कॉरिडोर के जरिए ऊर्जा आपूर्ति रुकने की आशंका और बढ़ गई है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मार्ग का लंबे समय तक बंद रहना मुश्किल है, लेकिन यदि यह कुछ हफ्तों के लिए भी प्रभावित होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

जहां तक भारत पर असर की बात है, तो देश को मिलने वाले करीब 50 से 55 प्रतिशत कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है. ऐसे में अगर यह ट्रांजिट रूट लंबे समय तक बाधित रहता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है. भारत एलएनजी के लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है. S&P Global के आंकड़ों के मुताबिक कतर और यूएई से भारत को कुल एलएनजी आपूर्ति का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा मिलता है.

ये भी पढ़ें: रूस से तेल खरीदने की छूट पर उछला रुपया, करेंसी की रिंग में अमेरिकी डॉलर को छकाया

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Gas Price LNG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से कम हो सकती है किचन के चूल्हे की लॉ, LNG सप्लाई पर मंडराया संकट
खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से कम हो सकती है किचन के चूल्हे की लॉ, LNG सप्लाई पर मंडराया संकट
बिजनेस
अनिल अंबानी से जुड़े 10 से 12 ठिकानों पर ED की छापेमारी, कार्रवाई के बीच उछले शेयर
अनिल अंबानी से जुड़े 10 से 12 ठिकानों पर ED की छापेमारी, कार्रवाई के बीच उछले शेयर
बिजनेस
Dollar vs Rupee: रूस से तेल खरीदने की छूट पर उछला रुपया, करेंसी की रिंग में अमेरिकी डॉलर को छकाया
रूस से तेल खरीदने की छूट पर उछला रुपया, करेंसी की रिंग में अमेरिकी डॉलर को छकाया
बिजनेस
Gold and Silver Rate: उधर तबाह हो रहा ईरान, इधर गिर रहे सोने के दाम; जानें आज कितना कम हुआ रेट?
उधर तबाह हो रहा ईरान, इधर गिर रहे सोने के दाम; जानें आज कितना कम हुआ रेट?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बिहार
नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!
नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!
इंडिया
'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग
'हम भारत के साथ चीन वाली गलती...', ट्रेड डील पर ट्रंप के करीबी क्रिस्टोफर का बड़ा बयान, 'अमेरिका फर्स्ट' का छेड़ा राग
स्पोर्ट्स
IND vs NZ Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
फैशन
Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
ट्रेंडिंग
'ईदगाह का हामिद'... 10-10 के सिक्के जोड़ मां के लिए झुमके खरीदने पहुंचा बच्चा, हो जाएंगे इमोशनल
'ईदगाह का हामिद'... 10-10 के सिक्के जोड़ मां के लिए झुमके खरीदने पहुंचा बच्चा, हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget