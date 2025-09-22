हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआपदा में अवसर तलाश रहा चीन, उधर ट्रंप ने बढ़ाई H-1B वीजा की फीस, इधर ड्रैगन ने शुरू की 'K वीजा' सर्विस

आपदा में अवसर तलाश रहा चीन, उधर ट्रंप ने बढ़ाई H-1B वीजा की फीस, इधर ड्रैगन ने शुरू की 'K वीजा' सर्विस

China K Visa: चीन की नई 'K वीजा'  यहां के 12 दूसरी कैटेगरीज की वीजाओं के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा. यानी कि इसमें एंट्री और एग्जिट, वैलिडिटी पीरियड और रहने की समय सीमा में ढील दी गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Sep 2025 05:26 PM (IST)

China K Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है. जहां पहले इसके लिए आवेदन करने के लिए 6 लाख रुपये देने पड़ते थे. वहीं, अब लगभग 88 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे. बेशक, अमेरिका के इस कदम से लाखों युवा प्रोफेश्नल्स और स्टार्टअप्स को झटका लगा है. चीन ने इसी आपदा में अवसर तलाशना शुरू कर दिया है. चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोफेश्नल्स, इंजीनियरों को आकर्षित करने के मकसद से नए नई 'K वीजा' कैटेगरी शुरू करने का ऐलान किया है.

क्यों अलग है K वीजा?

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की नई 'K वीजा'  यहां के 12 दूसरी कैटेगरीज की वीजाओं के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा. यानी कि इसमें एंट्री और एग्जिट, वैलिडिटी पीरियड और रहने की समय सीमा में ढील दी गई है. चीन में काम करने के लिए अभी R और Z वीजा का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनकी वैलिडिटी सीमित समय के लिए है. जहां Z वीजा के तहत एक साल तक चीन में ठहरने की अनुमति दी जाती है. वहीं, R वीजा के सहारे चीन में काम के सिलसिले में महज 180 दिन ही ठहर सकेंगे. जबकि, K वीजा के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें विदेशियों को चीन में अधिक समय तक रूकने की इजाजत मिल सकती है.

कुल मिलाकर इस वीजा के जरिए चीन अपने देश में विदेशी टैलेंट को बुला रहा है. चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के एक आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद इस वीजा की घोषणा की गई, जिसमें विदेशियों के लिए एंट्री और एग्जिट संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है. चीन का नया 'K वीजा' 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. इसके तहत 'K वीजा' होल्डर्स चीन में शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उद्यमशीलता और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. 

इसके लिए अप्लाई करना आसान 

'K वीजा' हासिल करने के लिए आवेदकों को चीनी अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी होंगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे. दूसरी वीजा कैटेगरीज के विपरीत इसके लिए आवेदन करना और इसे पाना आसान होगा. इसके अलावा, K वीजा के लिए किसी लोकल कंपनी या एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे आवेदक की योग्यता और अनुभव के आधार पर जारी किया जाएगा.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, 'K वीजा' STEM (Science Technology Engineering Mathematics) से जुड़े युवा प्रोफेश्नल्स, रिसर्च कर रहे या रिसर्च की पढ़ाई कर चुके लोगों के लिए है. चीनी सरकार ने अगस्त के महीने में 'K वीजा' जारी करने के फैसले को मंजूरी दी थी और अब इससे जुड़े अधिक डिटेल चीनी दूतावास की तरफ से जारी किया जाएगा.

 

ये भी पढ़ें: 

नवरात्रि के पहले दिन खूब चमक रहा सोना, जानें कल से आज कितनी बढ़ी कीमत? चांदी का भी भाव बढ़ा

Published at : 22 Sep 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
H-1B Visa CHINA China K Visa Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
विश्व
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget